Paraná vivirá esta noche el Carnaval de la Gurisada, sobre calle Maciá

Tracatá, el carnaval de la gurisada

Sociedad Comparsas y batucadas desplegaron su brillo en el Carnaval de Paraná

Más de dos mil vecinos, vecinas y turistas disfrutaron una nueva noche del evento organizado por la Municipalidad de Paraná, en conjunto con la Comisión de Carnaval. La fiesta continúa este martes con Tracatá, el carnaval de la gurisada.El primer puesto de la categoría Comparsas fue para Samba Oeste Litoral; el segundo para Colibrí y el tercer puesto para Fantasía. En la categoría Batería la ganadora fue Do Samba Ibicuy y en Grupo Carnavalesco el ganador fue 5 Estrellas.Durante los cuatro días de carnaval pasaron por el corsódromo comparsas, baterías, batucadas y grupos carnavalescos.Melina Rodríguez, directora de Cultura Comunitaria de la Municipalidad, destacó: “El balance es muy positivo porque durante estas cuatro noches ha transitado mucha gente de la ciudad y muchos turistas para compartir y disfrutar de las noches con todo el brillo y el color de las comparsas locales”.La recaudación de las entradas de las tres primeras noches se distribuyó entre todas las comparsas participantes, y en particular la de la cuarta noche, la recaudación fue para las cinco comparsas ganadoras. “El objetivo es que esta premiación económica ayude para que las comparsas puedan seguir invirtiendo en instrumentos y trajes, y que sea un impulso para seguir creciendo”, agregó Rodríguez.Miguel Retamoso, director de Batería 5 Estrellas, reflexionó que los corsos en Paraná “han mejorado un montón y queremos agradecer a la Municipalidad que ha puesto todo para que esto salga bien”.María Amatti, directora de la comparsa Colibrí, manifestó: “Participamos con mucha alegría para darle alegría, pasión, glamour y mucho brillo al carnaval de la ciudad”.Gonzalo Godoy, integrante de Batería Do Samba Ibicuy, explicó que “el dinero que hemos ganado hoy lo invertiremos en instrumentos y trajes para dar cada año un mejor show”.Se invita también a Tracatá, el carnaval de la gurisada, este martes 21 de febrero en el mismo corsódromo de calle Maciá, a partir de las 20 hs.Tracatá surgió en 2020 como una propuesta diferenciada dentro de la agenda de carnavales oficiales y se trata de una jornada exclusiva para los niños y las niñas que integran diferentes murgas y batucadas barriales; garantizando un entorno cuidado y amigable para las infancias.La entrada será de $200 en calidad de bono contribución, menores de 10 años ingresan gratis. Los accesos están ubicados en las intersecciones de Maciá y calle General Gervasio Artigas; y en Maciá y División de los Andes. La apertura del predio es a las 19 hs.En el lugar hay servicio de cantina y por este motivo no se podrá ingresar con comida ni bebida. Hay zona de estacionamiento para generar mayor comodidad en la circulación y se invita a concurrir con sillones para disfrutar la noche.