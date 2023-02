Vecinos de barrio PROCREAR piden soluciones a pérdidas de agua y robos

Vecinos del PROCREAR de Paraná, ubicado en General Espejo y Sarobe, pidieron soluciones urgentes a los problemas que tienen a diario.“Agotamos todas las vías de comunicación para solicitar pedidos. En diversas torres hay pérdidas de agua y nunca tuvimos respuestas, somos un predio ecológico y lamentablemente contamos un sistema de iluminación muy precaria, tenemos luces de sodio y solicitamos que haya luces led”, expresó, Jerònima Gutiérrez, la presidenta provisoria Comisión Vecinal a Elonce.En esta línea, señaló que se comunicaron con diversos funcionarios, pero “nunca tuvimos respuestas a los reclamos”. Otras de las cuestiones que les preocupa son los espacios comunes: "Hay un gran predio verde alrededor de las torres y no se mantiene desmalezado”, aseguró.Además, Gutiérrez, mencionó que “la administración de todo el predio se divide en dos partes: espacios públicos y comunes; contamos con un admirador que está a cargo, fue dispuesto por el Banco Hipotecario y PROCREAR, se trata de una persona que reside en Santa Fe y no contamos teléfonos de urgencia, tuvimos robos de empresas que trabajan en el predio”. Y detalló que “se llevaron luces de emergencia, plafones, picos de bronce y el administrador nunca hizo la denuncia, además nos cobran para reponerlas y eso no debería pasar” .“Otra de las cuestiones es que en en el predio hay cañadones y es muy peligroso para los niños: no está delimitado y los vecinos hicimos perímetro, pero necesitamos más medidas”, cerró.En tanto, el vicepresidente de la comisión, Jonathan Frank, apuntó a que “son muchas las problemáticas que sufrimos, los departamentos no fueron entregados en las mejores condiciones, hay viviendas sin gas, se robaron diversos elementos.