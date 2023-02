Comparsa “Fantasía” se prepara para desplegar su brillo en el Carnaval de Paraná

Paraná vivirá este lunes, una nueva noche de Carnaval, sobre calle Maciá, detrás de la Plaza Mujeres Entrerrianas. Con mucha alegría, integrantes de la comparsa “Fantasía” dialogó con“A los moldes del traje me lo dieron los encargados de la comparsa con el tema de la coronación de la Selección en 2022. Fue una opción mía y me gustó, así que me lo hice a mi manera. Estamos ensayando desde los primeros días de enero, aproximadamente. Nos toca abrir de nuevo el corsódromo y es una alegría para todos los chicos”, dijo una pasista de la comparsa “Fantasía”.“Toda alegría para el público, todo profesionalismo y los muchachos ya saben cómo tienen que hacerlo”, comentó un integrante de la batucada.“Hace 18 años que participó de la comparsa”, cerró otro pasista.