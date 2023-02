Sala Mayo: “Food Trucks” por el feriado nacional

El evento es organizado por la Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Inversión y Empleo. La entrada es libre y gratuita. Por la noche habrá una feria de “food trucks” y “beer trucks”.“Vine a pasar la tarde, donde a la tarde estuve en la playa y ahora me encuentro en el patio de comidas. Me encanta la ciudad de Paraná y cada vez que puedo vengo para acá”, destacó la turista oriunda de Guerrico, provincia de Buenos Aires.“La comida sale de manera rápida y rica, además tienen buenos precios. Me encanta venir a Paraná y recorrer la costanera, peatonal, el Parque Urquiza y el Patito Sirirí. Muy lindo la variedad de puestos con respecto a los cueros y mates. Disfruto el feriado”, dijo una mujer de Cerrito.“Me llamó la atención la propuesta gastronómica”, le remarcó aun vecino de la ciudad de Paraná.