Último Primer Día 2023: miles de estudiantes realizarán la vigilia en Paraná

El próximo lunes 27 de febrero comienza un nuevo ciclo lectivo en Entre Ríos y el domingo, como ya es habitual, los egresados de la Promoción 2023 realizarán los festejos previos al polémico Último Primer Día (UPD).A una semana de lo que será el regreso a clases, muchas instituciones escolares entrerrianas comenzaron a realizar reuniones de padres y también de alumnos para hacer prevención, sobre todo haciendo referencia a las buenas conductas al momento del ingreso a las escuelas.Dado que los festejos comienzan la noche previa y concluyen en las puertas de los colegios en algunos casos con bombas de estruendo, bengalas de colores, y mucho cotillón. Los chicos que participan concurren al primer día de clases prácticamente sin dormir y con frecuencia alcoholizados.Es por eso que se busca -a través de las familias- concientizar sobre excesos, desbordes y consumo excesivo. La propuesta es evitar que el UPD termine siendo un mal recuerdo tanto para directivos como para los alumnos.La idea consiste en hacer vigilia la noche previa a ir a clases e ingresar al establecimiento realizando una suerte de performance que incluye música, vestuario y cotillón. Sin embargo, lo que se busca desde las autoridades es que no se produzcan situaciones lamentables, con chicos que puedan provocar daños tanto a la escuela, como también al resto del alumnado que comienza su año escolar.Todo consumo de alcohol en menores de 18 años se considera un consumo de riesgo, es decir no existe un nivel de consumo de alcohol que se considere “saludable”.Años anteriores por seguridad se organizó cierre de calles para que se reúnan en un lugar común y poder realizar controles precisos hasta la desconcentración final, evitando accidentes, peleas y todo tipo de desmanes.El año pasado, del UPD en Paraná participaron 3.500 jóvenes, según informó la Policía, y no hubo incidentes. El operativo se desplegó en la zona de Plazas Mujeres Entrerrianas, Plazas de las Colectividades, Costanera y Balneario Thompson, que suelen ser los lugares de mayor concentración en Paraná.Este año algunas plazas se encuentran cerradas por su restauración por lo que seguramente se evitará que asistan a zonas como la del ex Hipódromo.