Tiene 80 años e hizo una prueba de aguas abiertas: “Es una pasión la natación”

Su vínculo con la natación

Otros participantes

Se realizó una prueba de aguas abiertas en la que nadadores y participantes de triatlones se animaron a hacer cinco kilómetros sobre el río Paraná. Entre todos ellos se encontraba Ruben,en diálogo conEn primera línea, se presentó:. En cuanto a su nado en el agua, sostuvo que “hubo de todo. Nos llevaba bien y después estuvo picado. Estaba duro”.Además, el santafesino destacó que será probablemente su última experiencia:. En cuanto al desafío de hacer el deporte a su edad, afirmó: “Nadar se nada bárbaro. Tenemos la suerte que tenemos un club espectacular, tenemos una pileta de 50 metros y otra climatizada más chica y nadamos todos los días. Entrenamos mucho. Yo hago 1.500 o 2.000 metros por día”.Además, rememoró otras carreras en las que participó en el río Paraná:“Viví siempre cerca del club. Pero no teníamos pileta.. Sin embargó, rememoró cuando empezó a encontrarle el gusto a la disciplina: “Un día se me dio, vi otros y empecé a nadar”, resaltó.Una vez que se desligó de su trabajo, manifestó que “iba todos los días y empezó a entrenar. Ya estuve por todos lados e hice todo tipo de experiencia. En el rio Uruguay hice el cruce de Salto a Concordia dos veces, en Federación, Concepción del Uruguay, en las Termas de Río Hondo y Mar Chiquita”. Además, volvió a recalcar que “es una pasión” y “hace cualquier cosa por ir a nadar”.En cuanto a su lado profesional, dijo que a lo largo de su vida hizo de todo: “Fui carpintero, soy todavía porque trabajo en mi casa para entretenerme, fui fotógrafo profesional, trabajé en Sancor 28 años y aprendí de todo”.Osvaldo Ferreyra, oriundo de Córdoba, era otra de las personas que se unía al grupo para tirarse en el punto de partida. En su experiencia, dijo: “Me dedicó al triatlón que a aguas abiertas, pero me gustó”. Además, señaló que hace 18 años que está presente en la provincia en competencias.Mariana Páez, de San Francisco, es profesora de educación física y explicó su experiencia: “Hice running y ciclismo y ahora estoy en la Copa Argentina porque clasifiqué representando a Paraná”. Por último, determinó que Entre Ríos “tiene todo”.Una de las responsables, en cambio, indicó de qué trató la experiencia: “Hoy pasó lo que teníamos programado hace una semana. Nadamos cinco kilómetros desde el embarque municipal hasta la playa de Bajada Grande. Gracias a Dios llegaron todos muy bien. Muchos de ellos nadaron por primera vez y fueron recibidos con aplausos. También recibimos nadadores de otras provincias así que estamos felices”.En cuanto a su deseo a futuro: “Quisiéramos que tenga puntuación, pero requiere de una organización más oficial que lo vamos a hacer desde nuestra organización. Nosotros todos los sábados a la mañana estamos proponiendo un espacio para aquellos que se quieran desarrollar nadando en el río”. Además, dijo que es “un deporte tan lindo” y que “puede compartir con sus pares”.En cuanto a la especificidad de los nadadores, explicó que algunos son “expertos y otros vienen de otras disciplinas como el triatlón”. En cuanto a la implicancia en la provincia, manifestó que “la natación y el río han tomado un auge muy importante”.