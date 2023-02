Taller de 100 años se recupera de robo: “Salimos adelante, sin bajar los brazos”

Video: El agradecimiento y la esperanza: taller centenario se recupera de robo

La familia Kunzi hace más de 100 años que tiene un taller mecánico en una zona rural de Paraná Campaña, muy cerca de las localidades de Viale y Seguí. Cuatro generaciones se desarrollaron a base de esfuerzo, sacrificio, asistiendo a todos los vecinos de la zona.“Los Kunzi”, como se los conoce, aprendieron el oficio de generación en generación a través del sacrificio y las buenas acciones, sin conocer feriados, domingos o días festivos., pero lo que más les afectó es que muchas de esas herramientas habían sido adquiridas por el fundador, en 1922.En diálogo con Elonce, Raúl Kunzi, la tercera generación de mecánicos, contó que “cuando me di cuenta del robo, me paralicé no podía ni marcar el celular para llamar a mi esposa”.Raúl, creció entre los motores de camionetas, tractores y autos:, de chico me encantaba todo esto, y ahora le gusta a mi hijo, es una tradición que enorgullece”, dijo y sumó que cuando su hijo empezó a trabajar en el taller sintió mucha felicidad y coincidió con el tiempo en que su padre se retiraba.porque no las necesitábamos y ahora nos robaron todo”.

Se llevaron nuestra identidad

Tras el robo, la situación de familia cambió: se habían quedado sin herramientas, pero recibieron un poco de todo el amor y solidaridad que ellos le dieron a sus vecinos en estos 100 años: “Todos se acercaron a ofrecer su ayuda, a prestarnos cosas, acompañarnos y es todo agradecimiento”, aseveró la esposa de Raúl, Norma.

La seguimos peleando, no vamos a bajar los brazos

Fueron 100 años de tranquilidad

Sobre el robo

En tanto, Gonzalo Kunzi, hijo de Raúl y bisnieto del fundador, detalló que lo que más lo entristeció fue “”.“Nos quitaron las ganas de trabajar, todos nos criamos acá, tahora nos queda seguir y transportar las herramientas en bolsos”, mencionó el joven.Tras el robo la familia se vio obligada a tomar medidas de seguridad: “perdimos la confianza en el otro, desde el robo comenzamos a mirar a la gente de otra manera. Colocamos rejas, luces con sensores, cámaras y alarmas"“, dijo Norma al tiempo que agregó que ““La gente que nos conoce, y sabe cómo trabajamos se indignó con lo que nos pasó porque para poder darle un mejor servicio al cliente no paramos los feriados, fines de semana y nada”, aseveró Kunzi.El próximo viernes 24 de febrero se conmemora en nuestro país el día del mecánico, y Kunzi calificó a este oficio como “sacrificado pero satisfactorio”, dijo al asegurar que “le arreglamos los problemas a los clientes”.Con una mirada serena y llena de esperanza, Kunzi sabe que con esfuerzo van a volver a salir adelante, además sostuvo que “soñamos con que las cosas que nos pertenecen vuelvan a nosotros”-La esposa de Raúl, Mónica, detalló que tras el robo sienten “muchísima angustia e impotencia. “Fueron muchísimos años de trabajo para que dé un momento a otro nos quedemos con las manos vacías”En esta ocasión, recordó que “todo ocurrió durante la noche del sábado 21 de enero y madrugada de domingo: mi hijo y esposo cerraron el taller luego de una jornada de trabajo, y al otro día cuando fueron a abrirlo para continuar con la labor y se encontraron con todo vacío”Los delincuentes ingresaron por la ventana y una vez dentro con una barreta abrieron la puerta y comenzaron a llevarse todo. Una de las imágenes desoladoras son los tableros donde habitualmente los mecánicos colocan sus llaves y distintas herramientas, “ahora están todos vacíos, pero antes estaban repletos de cosas y se las llevaron en una tolla “Además, los delincuentes se llevaron una notebook donde estaba toda la información del taller y los clientes.Entre las pérdidas más significativa, había un gato hidráulico de unas 40 toneladas. Además, se llevaron una batería de una camioneta que estaba en el taller y unos 15000 pesos. Y según detalló la mujer las pérdidas oscilan los tres millones de pesos.“La denuncia fue radicada en Seguí porque es donde vivimos, y se avanza con la investigación”, dijo. Además, detalló que días después del hecho se enteraron que en San Benito estaban ofreciendo algunas de las herramientas que fueron robadas.