Con proyección de cortometrajes, música y teatro, se realizó Fiesta en la Plaza

Un ciclo cultural que recorrió la provincia

Este viernes 17 de febrero, en el inicio del feriado de carnaval, la Vicegobernación, el Senado y la Secretaría de Cultura pusieron en marcha "Fiesta en la Plaza" una propuesta que incluyo cortometrajes, teatro y música para bailar, y que fue una puesta en escena del ciclo Soy de Entre Ríos. Se realizó en la Plaza Carbó, detrás de Casa de Gobierno, desde las 19. También hubo patio de comidas y espacio para las infancias.El espectáculo al aire libre conto con la presencia de la Orquesta De Costa a Costa, DJs y la alegría de Pa´Bailar. Pero además tuvo lugar la obra "Mujer con Caja de Herramientas", de Renata Dallaglio, una de las ganadoras del Concurso de Teatro que se realizó en 2022.Además, se proyectaron los cortometrajes producidos en el marco de los talleres audiovisuales realizados en 4 sedes de la provincia. El acceso fue libre y gratuito.En este marco, María Laura Stratta, Vicegobernador de la Provincia de Entre Ríos, expresó a Elonce: “Muy contenta de estar aquí, recorriendo lo que es la síntesis de un programa que llevamos adelante con Vicegobernación, el Gobierno de la Provincia y secretaria de Cultura; donde fuimos recorriendo con diferentes ciclos de cancioneros, cultura y audiovisual, toda la provincia. Promoviendo el acceso a la cultura, acompañando a los hacedores culturales y hoy, es la síntesis de todo ese trabajo que se llevó adelanté durante el 2022 y que refleja todo el esfuerzo que hemos hecho”.Además agregó: “No hay nadie que pueda contar nuestras historias, más que nosotros a través de la cultura. Hoy en esta plaza, además de tener un espacio de música, audiovisual y teatro, también hay emprendedores y patio gastronómico. Intentamos generar un espacio donde la comunidad se encuentre, donde pueda tener acceso a la cultura y donde el Estado se haga presente para generar desarrollo social y humano”.“Quiero agradecer al ministro de economía, que siempre está permanentemente acompañándonos, no solamente en la inversión sino también en el armado de estos espacios y a la Secretaria de Cultura, que sin ellos y todo el equipo de instituciones esto no sería posible”, declaró Stratta.Para finalizar, la Vicegobernador indicó: “Intentamos lograr un evento federal y hoy el cierre es en Paraná, pero quizás podamos hacer una réplica de este tipo de encuentro en otros lugares, ya que moviliza la cultura, la economía y a los vecinos”.En tanto, Francisca D'Agostino, Secretaria de Cultura de la provincia, manifestó que “dentro del programa, Un Pueblo con Cultura, una de las actividades fueron talleres audiovisuales en toda la provincia”, y agregó que “en esta oportunidad, tanto en el escenario de afuera como adentro del senado, se van a proyectar once de esos cortos que realizaron vecinos, guiados por profesionales de la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER). Lo bueno es que se animaron a producir, guionar y dirigir sus propias historias, de las cuales surgieron cosas muy lindas y de calidad”.En este sentido, un joven que se encontraba de espectador en el lugar dijo: “Nos organizamos hoy de mañana con un amigo y vinimos”.Otra mujer que estaba allí manifestó que “es un día fresquito así que estamos acompañando con el mate los cortos”, y agregó “tengo el honor de ser la esposa del director de unos de los cortos que se presentan aquí".Un hombre expresó: “recién llego, vine a ver uno de los cortos de los cuales participamos con el taller de audiovisual como asistente de arte. Uno de los cortos se filmó en la playa del Thompson y otro en Puerto Sánchez”.El ciclo de cultura Soy de Entre Ríos llegó a pueblos y ciudades de todos los departamentos de la provincia, con el objetivo de revalorizar las expresiones de la cultura y la identidad entrerrianas y convocando la participación de personas de todas las edades.La propuesta incluyó talleres musicales de ensamble y recitales públicos, concurso de obras de teatro que salieron de gira durante octubre y noviembre y talleres para aprender y realizar micro relatos audiovisuales que contaran historias nuestras. Con la consigna de compartir lo que hacemos y lo que somos, las actividades reunieron a cientos de entrerrianos y entrerrianas a lo largo de 6 meses de actividad colectiva y creativa.En esta oportunidad se convoca a compartir una fiesta en la que se pondrá en común parte de lo vivido y creado en el marco del Ciclo Soy de Entre Ríos.