Patronato perdió ante San Martín de San Juan: “Falta juego”, opinan los hinchas

Patronato cayó como local ante San Martín de San Juan. El conjunto de Walter Otta perdió por 2-1 contra los sanjuaninos por la 3º fecha de la Primera Nacional. Esquivel hizo el gol del Rojinegro, mientras que Bontempo y Villegas marcaron para el visitante.Tras el encuentro, los hinchas se mostraron enojados por el desempeño del equipo. “No me gustó el equipo, para nada. Los delanteros no se movían, muy parados los vi. Falta juego. No me gustó, veníamos de otro tipo de juego, de otro tipo de jugadores”, expresó un hincha aOtro, por su parte, remarcó que “nos falta un 2, un 3, un 4, un 11, un 9. No estamos jugando a nada. No obstante, confío mucho en el equipo, me gusta Walter Otta, me gustó cuando lo eligieron y hay que tenerle fe. Lo importante ahora es ganarle a Boca”.“No quiere entrar la pelota, falta juego. No creo que los jugadores no quieran poner huevo, pero faltan pases, hay mucha imprecisión. Falta juego, el recibir los pases”, dijo otro fanático.Por su parte, otro hincha remarcó que “estoy enojado, no jugamos a nada. No hay un patrón de juego, es el equipo que tenemos lamentablemente. Son jugadores adentro de una cancha, son 11 contra 11. El equipo sanjuanino hizo lo que quiso. Lo ganaron bien”.“No estamos jugando a nada, la pelota está constantemente por el aire y nunca la ponemos contra el piso. No juegan los volantes. No llegamos nunca al arco en el primer tiempo. Creo que Otta en las prácticas a esto lo debe ver, hay que crear más juego”, señaló otro hincha.