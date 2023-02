Asamblea Ciudadana solicita “planes de pago” para la factura de luz

Integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista se reunieron con autoridades del Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE) para debatir sobre la factura de la luz del mes de febrero.Al respecto, la representante de la Asamblea, Alicia Glauser., detalló a Elonce que “es terrible el aumento, de la tarifa eléctrica, la gente no puede pagarlo porque vinieron montos muy elevados a los vecinos: algunos tienen que afrontar hasta 80.000 pesos o más y es mucho”En este marco, Glauser detalló que “pedimos que nos den opciones de pago para poder abonar la boleta en cuotas. Además, se hizo mención a la carga impositiva en la boleta y el costo de la energía”.En tanto, el ingeniero Esteban Rossi, destacó el encuentro ya que se abordaron diversas cuestiones: “Vinimos con un planteo que apunta a lo inmediato; para que los vecinos puedan pagar esta factura que es muy alta y solicitamos que se fraccione en cuotas el costo”.Además, expresó que durante el encuentro hablaron de cuestiones como “la planificación de la estructura de costos de la energía para Entre Ríos; particularmente el de la resolución 2019, que suspendió Bordet para que no se aumenten los costos en febrero”.“Son decisiones que no se pueden tomar de manera quinquenal, ya que todo es muy variable debido a la economía e inflación; por eso creemos que se deben plantear todos los años y los vecinos deberían participar de esta decisión; para que lleven sus opiniones”, aseveró Rossi.En este sentido, resaltó que “es un amplio sector que accedió a los beneficios de la luz, pero hay una inmensa mayoría que no”. Además, la segmentación se fracciona de manera escalonada de a 200 Kw y en verano todos pasan el piso de los primeros 200 por eso solicitamos que el primer tramo comprenda 400 kw”.En tanto, otra de las integrantes destacó que “recibimos todos los reclamos, principalmente los del transporte y esperamos que este año, algo se solucione porque es un servicio indispensable”. Además, resaltó que tienen numerosos reclamos por falta de agua en algunos barrios.