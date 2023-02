Ciclo lectivo 2023: advierten una merma en la matricula del nivel secundario

Previo al comienzo del ciclo lectivo, previsto para este lunes 27, en las escuelas de Paraná ya se desarrollan la preparación del ambiente escolar y organización del trabajo institucional previo al regreso de los estudiantes al aula.recorrió la Escuela Secundaria Nº44 “Enrique Berduc”, que funciona en el complejo educativo “Eva Perón”, desde donde su rectora, la profesora Cecilia Siebenhar, explicó en qué consiste esta instancia, cuáles son las materias qué más cuestan a los estudiantes y los motivos por los que advierten una merma en la matricula del nivel secundario.“Durante la semana de las mesas evaluadoras, los estudiantes tuvieron un encuentro previo con los profesores para saber qué contenidos debían reforzar para presentarse en las mejores condiciones; en algunas situaciones, mediante certificados médicos o considerando situaciones particulares, reprogramamos la mesa para que no pierdan la oportunidad de terminar exitosamente cada año que transitan”, explicó Siebenhar y confirmó que el de este jueves fue “un día tranquilo y con poca asistencia de alumnos debido a las condiciones climáticas, que imposibilitan que varios de ellos se acerquen dado que viven en lugares alejados de Paraná”.“Matemática, Química y Física son las materias que más cuestan”, reveló la rectora y reafirmó: “Las ciencias exactas se tornan un desafío para nuestros estudiantes”.“En el nivel secundario, con el pasaje del Ciclo Básico, de 3º a 4º año, que vendría a ser el Ciclo Orientado, vemos que merma la cantidad de estudiantes y estimamos que se debe a que, por su edad cronológica, los chicos asumen otro tipo de responsabilidad vinculadas al trabajo por ser sostén de familia o, en el caso de las chicas, al tener hijos a los cuales atender y muchas veces se les dificulta porque no tienen familiares que las puedan acompañar en esas situaciones”, apuntó la rectora de la “Enrique Berduc”.Según indicó, “el equipo de Orientación y Tutorías, conformados por psicólogos y psicopedagogos, atiende cada caso en particular para acompañarlos, escucharlos y a través de la empatía, lograr que esos chicos terminen su trayectoria educativa de la mejor manera y logren egresar del nivel secundario”.Las inscripciones para el ciclo lectivo 2023 continúan abiertas y, de acuerdo a lo que informó la rectora, en la “Enrique Berduc” “hay cupos para el turno tarde, de 1º a 6º; y en el turno de la mañana bancos para el Ciclo Orientado, es decir, 4º, 5º y 6º año”.Los interesados deben acercarse personalmente a la sede de la institución educativa, que funciona en la Escuela Hogar, o contactarse vía redes sociales para obtener mayor información sobre los requisitos para las inscripciones.