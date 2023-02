Vecinos denuncian ola de robos: “Tememos volver a casa y encontrar todo vacío”

Vecinos de avenida Zanni en su intersección con calle Vercelli denunciaron anteque en la zona ocurren numerosos robos y solicitan mayores medidas de seguridad.“Hace más de dos meses que sufrimos robos permanentemente, necesitamos medidas de seguridad”, dijo una vecina a Elonce al asegurar que hubo casos en los que “los dueños estaban en el domicilio cuando les entraron a robar y fueron situaciones complejas”“Son un grupo de personas que entran y salen permanentemente de la Comisaría, estamos hartos de los robos, todos los días tenemos que salir a trabajar y ellos salen a robar”, expresó la mujer.En tanto, otra vecina, mencionó que “los ladrones son tres hermanos, todos menores de edad, que están en un aguantadero y se ocultan entre los pastizales”Por su parte, una mujer, detalló que “no salimos de nuestras casas porque tenemos miedo de volver y que no haya nada”“Salí al dentista y al volver me habían robado, fueron dos horas y me revolvieron todo, más que nada el patio, se llevaron unos reflectores, bombas extractoras, parrilla y demás”, mencionó otra vecina.Port su parte, un hombre contó que a sus vivienda entraron tres veces a robar en menos de un año: “Una vez me robaron dos bicicletas y otra, estaba trabajando salí a buscar a mi pareja y cuando volví se habían llevado mi soldadora”.“Están vigilando todo el tiempo, entonces estamos con miedo”, sentenció al sumar que “tenemos miedo de dejar la casa sola, hubo un caso que se llevaron hasta garrafas”