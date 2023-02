Las Hermanas Misioneras Claretianas dejan Paraná por falta de vocaciones

El sábado a las 20.30, en la parroquia Nuestra Señora de Luján de Paraná se realizará la misa de despedida de las Hermanas Misioneras Claretianas. Posteriormente habrá una cena de camaradería donde se agasajará a las religiosas que dejan la ciudad.“Querida comunidad: como es de público conocimiento, las Hermanas Misioneras Claretianas, luego de 32 años de fecunda presencia entre nosotros, deberán partir de nuestra comunidad por la penosa escasez de vocaciones, que nos afecta a toda la Iglesia, y por tanto a ellas también”, indicaron desde la parroquia.El Centro Misionero Claret se fundó en Paraná el 23 de junio de 1990 y se ubicó a pocos metros de la iglesia, más precisamente sobre calle 4 de Enero al 600. Con casas provinciales en toda Latinoamérica (Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela), en Argentina aún mantiene sus sedes en Córdoba, Jujuy y Mendoza.Llegaron a la capital provincial como continuadoras de la inspiración que impulsó a sus fundadores: San Antonio María Claret y la Venerable María Antonia París de crear una comunidad al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia.Viviendo en comunidad misionera en "salida" y construyendo fraternidad en sus 32 años de trabajo pastoral, las religiosas se integraron a la vida parroquial a través de la catequesis de niños, jóvenes y adultos y también en la formación de catequistas.Practicando la pobreza evangélica y conformando una vida con Cristo pobre y misionero, comprometidas en favor de los pobres y excluidos promovieron Eco Encuentros entre vecinos que aportaron papeles, cartones, envases, plástico para ser vendidos a beneficio de familias cartoneras. Visitaron a familias carenciadas en conjunto con el Centro de salud y realizaron torneos de fútbol como contención de niños y adolescentes.Además, fueron artífices de campañas de ropa, calzado, libros, que se enviaron a otras misiones como la de Humahuaca (Jujuy). Expresaron su solidaridad y ayuda con familias necesitadas a través de las donaciones de alimentos, ropas, calzado. En la Casa Lázaro, con jóvenes que buscan recuperarse de las adicciones establecieron propuestas de cuidado de la Casa Común; se construyó un vivero y se les enseñó sobre plantas para forestar, calles y plazas.Junto a la Pastoral Penitenciaria asistieron a la cárcel de mujeres, realizando momentos de oración y acompañamiento. Talleres de producción de árboles nativos; confección de rosarios y de ropa para el Hospital de niños, como también trabajos en origami reciclando sobres de té.Teniendo como premisa la "misión compartida con otros" fueron descubriendo y afirmando lo mejor de cada persona y la riqueza de la diversidad. Así se acercaron a brindar apoyo escolar a los niños que lo necesitaron, sobre todo los de la comunidad de barrio Villa Mabel y zonas cercanas a las comunidades de las capillas San Francisco Javier y Divino Amor.Este sábado será la despedida definitiva de dos de las tres hermanas, ya que una ya partió en enero pasado a su nuevo destino pastoral.En 2021, la Congregación de las Hermanas Obreras Catequistas de Jesús Sacramentado pertenecientes a la Arquidiócesis de Paraná, dio a conocer -a través de un comunicado- las razones que las obligaron a dejar de hacerse cargo de los niños del Hogar Ángeles Custodios de Paraná como el de Santa Cecilia en Hernandarias."Con el paso de los años, las Hermanas Obreras Catequistas de Jesús Sacramentado hemos ido sufriendo la disminución de vocaciones, realidad que lamentablemente compartimos con la Iglesia toda. Esto nos sitúa en un 'hoy' que nos obliga a reorganizamos para continuar estando presentes en la iglesia y especialmente en la Arquidiócesis de Paraná", explicaron.La Congregación decidió no renovar la firma del convenio con el Copnaf, la instancia de Gobierno a cargo de los niños en situación de riesgo y que viven, por decisión judicial, en residencias transitorias hasta que la situación de su familia de origen se revierta o puedan ser adoptados.En cuanto a la presencia de monjas en la Arquidiócesis, el sitio del Arzobispado de Paraná destaca en su página web que en la actualidad se encuentran las religiosas Benedictinas (Orden de San Benito) en el Monasterio Nuestra Señora del Paraná de Aldea María Luisa; las Carmelitas Descalzas en el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá; las Hermanas de San Antonio de Padua que se encuentran en Feliciano y Rosario del Tala y que también estaban en Santa Elena pero se fueron en 2018 después de 66 años de presencia permanente.Además, se enumera a las Hermanas Franciscanas de Gante con presencia en Paraná y Villaguay; las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas en el colegio Castro Barros San José de Lucas González; las Hermanas del Huerto, las Mercedarias del Niño Jesús, Siervas dela Divina Providencia en la Obra Don Uva de Paraná; las Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo en Crespo, Diamante y Las Cuevas; Servidoras de Asociación de Vírgenes Consagradas, orden que se estableció en la arquidiócesis de Paraná por decreto del arzobispo en 2013; las hermanas de la Santa Cruz en el colegio de Bovril e Hijas de San Camilo en Villaguay. También se enumera a las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, congregación que ya no se encuentra en Paraná y que en 2022 generó una polémica venta de un inmueble, lindante a la parroquia Nuestra Señora de La Piedad.Hace ya tiempo que desde la iglesia Argentina se realizan encuentros de reflexión para trabajar el tema de las vocaciones religiosas.Se busca generar espacios de acompañamiento del clero y la vida consagrada, dedicando mayor tiempo a la situación de las vocaciones en las diferentes diócesis.Días atrás, obispos del Noroeste Argentino participaron del 6 al 9 de febrero del encuentro anual de reflexión pastoral“Confiados en que el Señor sigue llamando, vemos necesario fortalecer los equipos diocesanos de pastoral vocacional, formar animadores y acompañantes vocacionales, para ayudar a discernir lo que Dios le pide a cada joven”, detallaron en un mensaje los obispos del NOA reunidos en Jujuy.En ese sentido, compartieron la necesidad de realizar “un trabajo conjunto con las pastorales de juventud, educativa y familiar; consolidar la espiritualidad sobre la base de una profunda experiencia de Dios y el compromiso eclesial apostólico, para servir a Su Pueblo Santo en las diversas vocaciones”. Y animaron "a sacerdotes y consagrados a vivir con pasión su entrega cotidiana, sabiendo que nuestro testimonio es importante para el despertar vocacional en nuestros jóvenes”.Desde otra perspectiva, el sitio InfoVaticana destacó que las vocaciones están ligadas a los ejemplos de vida cristiana."Las vocaciones particulares de los cristianos dentro de la Iglesia son tan interdependientes, que no tiene mucho sentido tratar de abordar una crisis o un colapso en una mientras se ignoran las otras. Las vocaciones sacerdotales dependen profundamente de las familias construidas sobre matrimonios fuertes y santos. La vida matrimonial y familiar depende de los sacramentos y ministerios que sólo los sacerdotes pueden ofrecer. Tanto los sacerdotes como los laicos se apoyan en las oraciones y el testimonio de los religiosos y contemplativos".Y además, sostuvo que: "Es hora de dejar de pensar en una crisis de las vocaciones religiosas como si fuera separable de la crisis del matrimonio cristiano y de la familia o del colapso postconciliar de las vocaciones religiosas del que la Iglesia, al menos en Occidente, todavía no se ha recuperado. En el cuerpo de Cristo, cuando una parte sufre, todos sufren con ella".El pasado 2 de febrero, en un mensaje por la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el Papa Francisco recordó la riqueza de la misión de los religiosos y de su carisma. Haciendo referencia a "todos los carismas son para la misión, y lo son precisamente con la riqueza incalculable de su variedad; para que la Iglesia pueda testimoniar y anunciar el Evangelio a todos y en todas las situaciones". Fuente: (Diario Uno)