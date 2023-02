Después de cinco años, actualizan obleas a transportistas escolares de Paraná

Transportistas escolares de Paraná cumplieron este miércoles con el proceso de colocación de la oblea identificatoria que garantiza la cumplimentación de lo exigible -por ordenanza municipal- para llevar adelante un servicio que avale la seguridad de los escolares. El operativo se desarrollaba calles Asturias, detrás del SkatePark, registróEl proceso incluyó la revisión técnico-obligatoria, que se realizó en diciembre, y continúa ahora con la correspondiente colocación de obleas habilitantes a los vehículos. En Paraná, son 58 licenciatarios habilitados para cumplir con el servicio.“Preparamos las camionetas con la oblea correspondiente para identificar si está autorizada o no para circular por Paraná”, comunicó auna de las transportistas, Silvia Paricia. Y agregó: “Es importante que la camioneta cuente con la inspección técnica y la oblea que confirme que el vehículo tiene todo en regla: todos los chicos deben ir sentados porque debe respetarse la capacidad de cada vehículo”.“En diciembre se desarrolló la inspección técnica y desde el 2018 no teníamos obleas; recién ahora nos citaron para colocarlas, pero todavía no nos información cuántos transportistas escolares se presentaron a cumplir con el trámite”, completó la titular de la Asociación de Transportistas Escolares, Silvina Salas.En relación a la situación que atraviesa el sector, Paricia aseguró aque “es muy difícil el arranque del año por la situación económica”. “La pandemia y los índices inflacionarios son terribles porque muchas de las camionetas tienen elementos importados que en muchos no se consiguen, o se consiguen a precios exorbitantes. Y ni hablar de cambiar una unidad”, sostuvo la trabajadora.La Asociación de Transportistas Escolares realiza un estudio de costos en base al cual ofrece un parámetro, pero cada transportista establece su tarifa. “La tarifa mínima rondará los 21.000 pesos, para arrancar el año, porque hablamos de un ajuste bimestral o trimestral”, explicó.