Comparsas ultiman detalles para el carnaval de Paraná

Tracatá, el Carnaval de la Gurisada

Comenzó la cuenta regresiva para los carnavales en Paraná. Serán los días 17, 18, 19, 20 de febrero en calle Maciá (zona Plaza de las Mujeres Entrerrianas).Los tradicionales carnavales se llevan a cabo cada febrero y ya hace algunos años que el escenario se ubica sobre calle Maciá, por donde circulan comparsas, batucadas, baterías y grupos carnavalescos de la ciudad. Allí conviven propuestas históricas y emblemáticas de las comparsas más antiguas junto con las propuestas emergentes.En este marco, Nora Arasil, referente de la comparsa Samba Osete Litoral, manifestó aque “estamos ultimando detalles para el arranque. Este año, la temática de nuestra comparsa es ‘Patas para Arriba: La historia del Cine’, donde vamos a contar el lenguaje específico que tienen que ver con el arte popular y el cine como una herramienta de popularización de conocimiento, saberes, información y este proceso químico que nos permite crear arte”.“La comparsa tiene una impronta neoplatisista, ecológica y sustentable; es por eso que usamos tecnologías para transformar residuos en arte. A partir de esos disparadores construimos lo que vamos a contar este año”, explicó Arasil.La entrada a los carnavales oficiales, los días 17, 18, 19 y 20 de febrero, será de $500 y el comienzo está previsto para las 21 hs.Por su parte, Aldana, quien formar parte del taller que realiza los trajes, indicó que “trabajamos mucho con el reciclado, hacemos hasta plumas artificiales de lata, de lana, etc. Reciclamos un montón de cosas que, por ahí, cuando las desechamos no le encontramos utilidad”.Además, agregó que “en esta temática hemos utilizados muchas cajas de cartón, que cuando vean los trajes no las van a poder identificar, las van a ver como piezas de arte”.Nació en 2020 como una propuesta diferenciada dentro de la agenda de carnavales oficiales, garantizando un entorno cuidado y amigable con las infancias. Se trata de una jornada destinada específicamente a las comparsas y batucadas integradas por niñas, niños y adolescentes. Tracatá es una celebración que reivindica el derecho al juego, a la libre expresión y a la importancia del acompañamiento familiar.Se realizará el próximo 21 de febrero a partir de las 20 hs. La entrada será de $200 en calidad de bono contribución.