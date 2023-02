Día de los Enamorados y tortas fritas: La historia de amor de Ramón y Raquel

Este 14 de febrero, Día de los Enamorados, se registraron lluvias en la capital entrerriana y, aunque para algunos podría haber frustrado sus planes románticos, no fue el caso de Raquel y Ramón, quienes se vieron altamente beneficiosos por las inclemencias del tiempo.La pareja paranaense tiene un carrito de venta ambulantes de tortas fritas, churros y bolas de fraile.generalmente se instala en el Parque Nuevo, pero los días de semana lo hacen frente al Supermercado Chango Más, y que, según ellos, “el olor a la fritura llama a todos los que pasan por la zona y vendemos más”.El diálogo conRamón y Raquel contaron sobre su emprendimiento que fue fruto del amor entre ambos.Según contó Raquel, R y R nació porque “queríamos festejar nuestros 25 años de casados, entonces empezamos a vender tortas fritas para juntar dinero y después de eso la gente nos siguió pidiendo entonces continuamos con el puesto y 14 años después seguimos con lo mismo”.“La gente nos espera, los paranaenses no hacen más tortas fritas en sus casas, todos los puestos vendemos mucho por suerte”, expresó Rita al asegurar que el secreto dees el “amor”.“Son años en los que vamos haciendo tortas fritas, tratamos de hacer todo lo más rápido posible”, expresó Ramón y resaltó que actualmente “es nuestra única fuente de ingresos, ya que me quedé sin trabajo hace un tiempo, ahora vivimos de esto”.Al consultarle sobre su familia, Raquel muy emocionada contó que hace 39 años comparte la vida con Ramón: “La receta es el cariño y compartir todos los momentos, los buenos, malos y darle siempre para delante. En todo este tiempo pasamos momentos difíciles, pero siempre los afrontamos juntos apoyándonos mutuamente”En esta ocasión, señaló que “cuando nos enamoramos yo tenía 14 años y el 17; nos conocimos por una tía y luego que él termine el Servicio Militar nos casamos y el tiempo nacieron nuestros tres hijos”.