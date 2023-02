Palmera cayó sobre un auto en Paraná: hubo otros inconvenientes por la lluvia

Mañana lluviosa

Sociedad Avanza frente frío que provoca tormentas y rige aviso de alerta en la provincia

Palmera y árbol

Cantidad de lluvia

Truenos y relámpagos se hicieron presentes durante la madrugada y minutos después de las 5, se podía apreciar su avance sobre el cielo cubierto de la capital entrerriana. La esperada lluvia llegó con sus primeras gotas,Durante toda la mañana, se combinaron chaparrones intermitentes, con fuertes aguaceros y precipitaciones débiles sobre la ciudad capital de Entre Ríos. Así continuóy poco después, se frenaron las precipitaciones., causó algunos inconvenientes en zonas de Paraná, aunque según indicaron desde Defensa Civil, se trató de cuestiones que no revistieron magnitud.En el marco de la lluviosa mañana,, la mujer no sufrió heridas. Si bien el susto fue mayúsculo, solamente se registraron daños materiales.La caída de la palmera ocurrió esta mañana, en la zona del Parque Urquiza, más precisamente, en calle Vélez Sársfield, casi Etchevehere.Otra de las consecuencias de la lluvia, fue la caída de un árbol en barrio San Agustín de Paraná. Según contaron los lectores deEn tanto, un antiguo muro perimetral de la Planta recicladora, se derrumbó esta mañana en calle Ameghino. Trabajadores de la planta contaron a. Solamente se registraron daños materiales.Claudia, una de las trabajadoras de la planta, contó aver cómo se caía el tapiar”, explicó y agregó que “Algunos escombros cayeron a la calle, pero por suerte no pasaba nadie”, se alivió la mujer.que se iban a dar este martes, iban a ser de variada intensidad y acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos. Al mismo tiempo, “se esperaban valores de”, señala el informe.Las esperadas lluvias se precipitaron durante toda la mañana del martes en Paraná, como también en el centro y norte de la capital provincial. Pero aún se esperaban las lluvias en el sur provincial, se confirmó a Elonce desde Defensa Civil.Al respecto, la Dirección de Hidráulica de la provincia, confirmó a Elonce que, entre este lunes y martes,. Además, el organismo agregó que,