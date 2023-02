Para carnicero “no es aplicable” la venta de cortes con descuento: los motivos

¿Precio o calidad?

A partir del viernes, comenzarán a regir los. Será en el marco de un programa del gobierno nacional para contener el impacto del aumento de precios de la carne en el consumo interno.De acuerdo a los anunciado, se podrá comprar carne por entre $675 y $1.351 por kilo en las siete piezas más compradas.visitó una carnicería de barrio San Agustín de Paraná, desde donde su responsable ya anticipó que la modalidad “no es aplicable” y explicó por qué.. Es que, en una carnicería pequeña, “normalmente, se vende a través de ofertas de dos o tres kilos a muy buen precio, y no se acepta el débito porque”.“El cliente está acostumbrado porque donde compra sabe que tiene un recargo, siendo que debería valer como efectivo, pero no se acredita de esa forma”, aclaró el comerciante. Y agregó:vender durante el día y pagar la carne al día siguiente, porque son 24 horas para abonar; y si bien hay cuentas corrientes a 7 o 15 días, el costo ya no es el mismo y eso se refleja en el precio al cliente”.“Los precios que pasa el gobierno, por ejemplo, la costilla 1.035 pesos,”, explicó Luis. De hecho, remarcó:“El cliente quizás prefiere pagar lo que es justo, pero sentarse a comer un buen asado”, remarcó y sentenció: “Un asado de hueso y grasa se lo tiras al perro porque no se puede aprovechar”.En la oportunidad, también se refirió a losque registró la carne durante los últimos meses. “Una media res valía 680 pesos a principios de diciembre y hoy, vale 1.050 pesos el kilo de la media res”, reveló. Asimismo, dio cuenta de los: “Antes se vendía un 60% de carne vacuna y, hoy, ese porcentaje de venta corresponde a pollo, cerdo o algún producto preparado con carne picada”.En ese sentido, el carnicero ofrece “un combo se cinco kilos de asado de costilla, tapa de asado, falda y chorizo a 6.500 pesos y comen diez personas; un corte tres de kilos de aguja, carne picada y puchero a 3.300 pesos; el kilo de milanesas está a 1.600 pesos y hasta un kilo de lo que queda de las achuras a un precio casi al costo”.Luis contó que publicitan cortes baratos a través de WhatsApp -una vez a la mañana y otra a la tarde- y la entrega es a domicilio. “Fue una modalidad que estalló durante la pandemia y quedó porque se vende muy bien. El cliente confía en el producto, porque no lo ve, pero me ocupo de que la carne llegue perfecta para que no haya reclamos y no tener que gastar demás con el envío”, aseguró.