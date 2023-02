Nahir Galarza recibió flores de un italiano por el Día de los Enamorados

Rosas, chocolates y un peluche

Nahir Galarza recibió un ramo de flores por el Día de los Enamorados en la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, donde cumple perpetua por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo, registrado en diciembre de 2017. La joven oriunda de Gualeguychú fue sorprendida con una docena de rosas rojas, bombones y un peluche que le envió un enamorado italiano. Así lo confirmó ala florista que le entregó el obsequio en las primeras horas de este 14 de febrero.“Nahir Galarza tiene un enamorado de Italia y desde hace un mes reservó un ramo para ella: son una docena de rosas rojas importadas (nueve rojas y tres rosadas), bombones y un peluche”, confirmó ala responsable de florería Las Marías, Verónica, y reveló que el pretendiente gastó “unos 20 mil pesos” en el obsequio.La comerciante contó que “es la quinta vez que le envían flores al penal de mujeres de Paraná”; anteriormente, este mismo enamorado le envió, para el Día de la Madre, un jarrón con flores para que se lo obsequie a su mamá. También le hizo llegar flores por el día de su cumpleaños y otras ocasiones especiales.“Tengo entendido que se conocen porque él vino a visitarla”, comentó la florista y remarcó: “El amor a distancia existe y conozco gente que se ha casado gracias a Tinder. De hecho, el año pasado tuvimos un casamiento gracias a Tinder y en el muro para las fotos decía `Gracias Tinder´”.Verónica refirió que “por contactos con florerías de Buenos Aires, desde hace años”, ella es el nexo en Paraná y a través de una intermediaria ya ha enviado presentes que solicitaron clientes de “Australia, Israel y Centroamérica”. “La venta se realiza de forma online, me envían una foto de lo que el cliente pide y se lleva (al domicilio indicado); el pago es a través de transferencia”, explicó.“Los enamorados siguen regalando rosas, ramos surtidos, bombones y peluches. Todavía hay alguno por ahí”, bromeó ala empleada de florería Las Marías, Samanta. Y agregó: “Los jóvenes también eligen para regalar porque ayer vinieron varios para obsequiarles a sus novias”.De acuerdo a lo que especificó la florista, “un ramo ronda los 3.500 pesos; una caja de bombones, hasta 900 pesos; y el peluche, hasta 4.000 pesos, según el tamaño”.“Las rosas son las más elegidas y el cliente compra de a una o por docena, según lo que puede gastar por el bolsillo de cada uno”, acotó al respecto.“Las rosas nacionales salen 600 pesos y las importadas, 750 pesos”, especificó al confirmar que no ha habido variaciones de precios y aclaró: “Las rosas pueden durar entre cinco y siete días, según cómo se las cuide”.En la oportunidad, la florista mencionó que las lluvias que se registraron este 14 de febrero complicaron los envíos destinados a los lugares de trabajo, como Tribunales, el hospital San Martín y oficinas céntricas. “Hay muchos que quieren lucirse en el lugar de trabajo y piden los envíos para las oficinas, pero uno no sabe cómo hacer porque el cadete en moto con lluvia no puede salir y el vehículo no es tan rápido”, acotó al respecto.“A las 7.30 ya teníamos envíos previstos y anoche vinieron a buscar ramos de rosas para sorprender a las novias a las 00”, confirmó Samanta.