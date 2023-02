Ciclo lectivo 2023: se desarrollan los recuperatorios en escuela de Paraná

Previo al comienzo del ciclo lectivo, previsto para este lunes 27, en las escuelas de Paraná ya se desarrollan la preparación del ambiente escolar y organización del trabajo institucional previo al regreso de los estudiantes al aula.recorrió la primaria Nº1 “César Blas Pérez Colman”, que funciona en el complejo educativo Escuela Hogar de Paraná, donde su directora, Estela Reynoso, explicó en qué consiste esta instancia.“El jueves se hizo presente el equipo directivo y el viernes, los docentes, cada uno en su turno porque fue la presentación. Y a partir de este lunes, y hasta el viernes, se desarrolla la instancia de apropiación de saberes”, comunicó Reynoso.Y agregó: “Los estudiantes del turno mañana ya no ingresan a las 8 porque el turno de apropiación de saberes es más corto, de 10 a 12; almuerzan y se retiran. Y en el turno tarde, ingresan a las 12 para almorzar, a las 13 hacen su recuperación de saberes que les quedaron pendientes del año anterior y, si no tienen talleres, se retiran a las 14.30”.“En las instancias de recuperatorio hay aproximadamente 35 alumnos, de 1º a 6º, por cada turno”, reveló la directora y aclaró que “1º y 2º conforman una unidad pedagógica y son los menos que hacen recuperatorio”.“Las materias que más cuestan a los alumnos son Lengua y Matemática”, reconoció Reynoso al comentar que “hay varios programas y se trabaja mucho para que los chicos puedan aprender a leer y escribir desde 1º porque todos, no solo de esta escuela, tienen muchas dificultades”.En la oportunidad, la directora anunció que la primaria Nº1 “César Blas Pérez Colman” cuenta con vacantes en todos los grados y en ambos turnos. Las inscripciones se desarrollan de lunes a viernes en horario escolar.Asimismo, mencionó que el Certificado de Alumno Regular se extiende con el comienzo del ciclo lectivo. “A los papás que ya tiene su turno tramitado para solicitar el beneficio del boleto estudiantil ante SUBE Paraná, se les puede facilitar un certificado de alumnos inscripto”, aclaró al respecto.