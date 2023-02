Detallaron requisitos y plazos para solicitar el boleto estudiantil en Paraná

El trabajo en la sede de SUBE Paraná

Plazos y horarios de atención

en los colectivos de Paraná.llegó hasta las oficinas de SUBE Paraná, ubicadas en calle Almafuerte, donde se detallaron los requisitos, plazos y horarios de atención.Julián Sors, quien es el responsable de SUBE Paraná, manifestó en primera instancia: “Primero que todo, que la gente entre a la página de sube.parana.gob.ar. Allí no solo tiene lugar para sacar turno, sino que están los requisitos que debe traer para cada beneficio que tiene que tramitar”., además de concurrir con el turno asignado. Al mismo tiempo, el delegado aclaró que no es necesario que vengan los chicos:Por otro lado, Sors expresó sobre esta cuestión del boleto estudiantil que “generalmente los DNI de los chicos menores en la parte de atrás tiene nombre y apellido de los padres. Entonces podemos corroborarlo fácilmente”.En cuanto al diseño de la tarjeta, se refirió que ya no se toman fotos: “Eso fue en años anteriores que se habían conseguido tarjetas que tenían una forma de imprimirla y esta vez no se ha conseguido”.En el caso de los dos primeros, el responsable de SUBE Paraná sostuvo que “pueden hacer el trámite ahora” y declaró que el boleto conEn cuanto a la organización, Sors señaló que “están dando 650 turnos por día y desde mañana 750. Así vamos a subir de manera paulatina hasta dar mil turnos diarios”. Por otra parte, ante las complicaciones de conseguir el certificado de alumno regular, remarcó: “Desde el año pasado tenemos un convenio con el Consejo General de Educación (CGE) para poder al SAGE, que es el sistema en el que podemos ver si los chicos concurren a una escuela o no”.Por último, se confirmó que el plazo del beneficio “lo pueden hacer durante todo el año. No hay una fecha límite. Tenemos chicos que vienen a realizar en diciembre el trámite, por unos pocos pasajes, pero no hay problema”. En cuanto a números de personas que accedieron al boleto estudiantil en 2022, se habla de 32.000. Sin embargo, aguardan que se supere esa cifra este año: “Esperamos 45 mil. Seguramente sean menos, pero realizamos la logística en base al número máximo para no quedarnos corto con personal y con tiempos”.