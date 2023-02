Leguízamo: “No hace falta tener prismáticos para saber del cambio climático”

El actor y humorista paranaense Ricardo Leguízamo, a través del humor reflexiona sobre la realidad y en esta oportunidad, atento al caliento global y a las jornadas de intenso calor hizo un monólogo: “Tomate un minuto”.“Tomate un minuto“Según un estudio de una universidad, en Argentina no se habla de cosas importantes y repetimos frases hechas como, comenzó diciendo el humorista.Y ácidamente remató: “Se insiste en que hay que poner buena onda y energía positiva y como está llegando la factura de erectilidad, conviene la energía positiva porque es gratis. La matriz energética está compuesta en más de un 87 por ciento por combustibles fósiles no renovables que contaminan el medioambiente y la sangre hace rato llegó al río”“Tenemos los ríos secos, se secó la laguna San Vicente y la única que queda es la mental, nos encontramos con 45º a la sombra mientras miramos asombrados el desmonte, la lluvia de agrotóxicos y hace más de diez años pedimos por la ley de Humedales, en el Congreso se rascan y nos dicen”, añadió el humorista y aseveró: “Nos quedan pocos años, meses, días; no hace falta tener prismáticos para saber del cambio climático”Asimismo, interpeló: “Quizás no es lo tuyo y te importe un corno, pero estamos al horno y eso es el calentamiento climático: Hay personas que solo se les ocurre mano dura, ¿Esto quiere decir votarlo a Scioli? . No podemos ser indiferentes ni perder a tiempo”.