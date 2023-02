Conos de papas a $2 en Paraná: local confirmó cuántos kilos vendió

Cantidad de kilos vendidos

Una empresa familiar

Un local gastronómico de la ciudad de Paraná tuvo una particular manera de celebrar su segundo aniversario, lanzó una promoción que fue furor y que generó una larga fila, de varias cuadras, en la puerta del comercio. Vendió sus conos de papas fritas a dos pesos, pero tenían que llevar monedas paga abonar.“La promo fue tan descabellada que vino muchísima gente, no la alcanzamos a contar, pero fue impresionante, algunos hicieron más de dos horas de fila”, mencionó uno de los dueños del local, Darío Fernández, aAl consultarle por qué decidieron esta promoción aniversario, el joven contó que el principal motivo fue el “segundo aniversario del local en calle Alameda, pero también queríamos encontrar una forma de agradecerle a la gente todo lo que nos acompaña a diario y lanzamos esta promo con precios irrisorios”.“Si bien sabíamos que la promoción era todo pérdida, p”, expresó el joven emprendedor al resaltar que desde el local siempre están ideando promociones “divertidas” para los clientes, que en su mayoría son un público joven.Fernández detalló que junto con su familia se habían preparado muy bien para el aniversario del local: “Eramos varios para atender y hacer, pero nunca imaginamos tanta gente”, dijo al tiempo que agregó “a las 00:00 tuvimos que salir y decir que no íbamos a llegar con todo, algo que nos apenó, pero no queríamos que la gente espere sin sentido”.Al consultarle por la cantidad de conos de papas vendidos señaló que “fueron muchísimos, se tornó muy difícil de llevar un conteo porque el trabajo fue intenso durante muchísimas horas, pero si contabilizamos que fueron en total más de”.El joven muy entusiasmado detalló que “vamos a seguir con estas promociones locas, para alegrar a la gente y motivarnos entre todos”.Según detalló el joven, el emprendimiento de la venta de papas nació hace 11 años de la mano de su padre: “él comenzó vendiendo papas peladas, cortas y con un producto que hace que duren más, las comercializaba de manera mayorista a bares y restó de toda la ciudad”, sumó.“Es un buen negocio y con mi hermano mellizo, Guillermo, siempre lo ayudamos y fuimos aportando ideas: primero sumamos un foodtruck donde vendíamos los conos de papas fritas y estábamos en diversos eventos, luego hace dos años nos apareció la posibilidad de un local y la tomamos”, rememoró el joven al asegurar que “es un trabajo duro, pero vale la pena, nos gusta y es todo familiar”.