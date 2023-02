Museo Eva Perón busca una muñeca de época: “Fueron motivo de alegría”

Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón está en la búsqueda de una muñeca para colocar en el sector dormitorio.Sara Lipovesky, directora, explicó aque “teniendo nuestro museo un patrimonio valiosísimo, teniendo testimonio de lo que la Fundación Eva Perón envió a la Escuela Hogar de Paraná, nos falta ese objeto que fue motivo de felicidad para tantas niñas argentinas en un tiempo más feliz para las infancias más desvalidas sobre todo”.“Las muñecas son motivo de alegría para niños y niños en nuestra sociedad. Invitamos a todos a que nos presten o donen para la sala de dormitorio del museo una muñeca de la época de la Fundación Eva Perón. Sabemos que había una demanda de muchas familias argentinas que no tenían recursos para adquirido una muñeca o muñeco y lo solicitaban a la fundación”, dijo.Indicó que “no se perdió, solo que nunca tuvimos una en el museo, sentimos que nos falta. Tenemos un auto de la época que usaban los niños, una moto, un caballito, un sulky. Tenemos libros, juegos didácticos, ropa de cama, máquinas de coser, material fílmico, bibliográfico, equipamiento de odontología, pero no tenemos la muñeca”.“En cualquier familia por generaciones han mantenido eso como un objeto valioso, un registro de la memoria. Puede haber en cualquier lugar de la provincia o en otro punto del país. No importa si no está impecable, porque con el paso de los años algunas no están tan bien”, aseguró.Quien tenga una y quiera donarla puede enviar un mail a [email protected] o visitar el museo de martes de 9 a 16, y sábados de 9 a 13 hs.