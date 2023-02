Desalojo de la Plaza de Paraná: “Se puede realizar el operativo de otra manera”

Paraná Retiraron a personas en situación de calle que dormían en la Plaza 1º de Mayo

Personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná, en conjunto con efectivos de la Policía, realizaron un operativo en la Plaza Primero de Mayo de la capital entrerriana, donde desalojaron a unas 30 personas que dormían en diferentes lugares públicos de la ciudad. En ese sentido, Anabella Albornoz, referente de Suma de Voluntades, dialogó con“Es una situación que nos duele a todos, la cual no queremos confrontar sino buscar soluciones. La idea es poder acompañar a la gente; creemos en la construcción colectiva, por eso pensamos que se puede realizar el operativo de otra manera”, expresó.“Entendemos que los espacios públicos no son para que la gente duerma ni transcurra todo el día, pero tampoco la idea es tirar el problema para otro lado”, sentenció.Acerca de las diferentes complicaciones de las personas en situación de calle, dijo: “Hay muchos problemas de adicciones y psiquiátricos. Una gran mayoría está sin medicación”.Sobre la organización que integra, remarcó que “buscamos una solución. Somos 20 instituciones que pertenecemos a la red y siempre tenemos una mirada integral, por eso acompañamos cualquier política pública”.Por último, se refirió a las recorridas: “Se van a seguir haciendo porque no solamente se alimentan las personas en situación de calle, sino también aquellas que no tienen el sustento diario. Nos preocupa esta situación porque concurren más de 30 chicos en busca de ese plato de comida”.