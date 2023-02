Abel Pintos, Miranda y La Mona Jiménez, en la Fiesta Nacional del Mate de Paraná

Abel Pintos, Miranda y La Mona Jiménez serán los números musicales centrales de la Fiesta Nacional del Mate que se realizará en Paraná el sábado 4 y domingo 5 de marzo en Plaza de las Colectividades. Así lo confirmó el intendente Adán Bahl durante el lanzamiento de la 33º edición del evento que será con entrada libre y gratuita, registróCompletan la cartelera de artistas, que fue pensada con una mirada federal, Monchito Merlo, El Choque Urbano, entre muchos otros. Habrá tres escenarios, tres patios gastronómicos, paseos para adquirir artesanías y el tradicional Mateando.“En su 33º edición, redoblamos la apuesta porque el jueves 2 y viernes 3 de marzo estarán el Mateando, los finalistas del Pre-Mate y rondas de negocios a través del Instituto Nacional de la Yerba Mate que convocó a 11 empresas yerbateras; también habrá sommeliers, artesanos y actividades para los chicos. Y el sábado 4 comienza la Fiesta con cuatro escenarios para los más prqueños, para la música emergente, para el Pre-Mate y sobre el escenario mayor se presentarán La Mona Jiménez, Abel Pintos, Miranda, AHYRE, Monchito Merlo, un ensamble de músicos entrerrianos y, por primera vez, El Negro Aguirre”, comunicó ael intendente Bahl.Asimismo, se refirió a la instancia federal del Pre Mate. “Es la primera vez que la Fiesta sale a darle la oportunidad a artistas provinciales para que puedan tocar en el escenario mayor”, ponderó el intendente y destacó: “La Fiesta es de los paranaenses, de los entrerrianos y los argentinos, por eso, en esta oportunidad, recorrimos distintos escenarios de la provincia para encontrar talentos increíbles que podremos escuchar en el escenario en Sala Mayo”.Este año se vivirá también una nueva edición del Mateando, un espacio de experiencias en relación al mate, la yerba mate y su cultura. Emprendedores y productores yerbateros y de blends se darán cita en la Sala Mayo para mostrar, degustar y comercializar sus productos. Habrá charlas y talleres de la mano de especialistas, sommeliers y blendistas; y se ofrecerán mates, materas, accesorios, diseños innovadores y preparaciones gastronómicas maridadas con el mate, o producidas con yerba mate, en coctelería regional, panificados, pastelería, etc.El ya tradicional concurso de cebadores de mate estará a cargo de la organización originaria de la Fiesta y habrá un lugar especial para los más pequeñitos a través del concurso Matecito.En relación a los patios gastronómicos, el mandatario municipal ponderó que “44 clubes de Paraná se inscribieron para vender gastronomía de muy buena calidad y a muy bajos precios”. “Son papás y mamás que integran las subcomisiones deportivas y que tendrán la posibilidad de generar una venta ante 100 mil personas a través de un ingreso directo”, explicó.“La entrada será libre y gratuita, pero la Fiesta no, por eso agradecemos a los sponsors y al gobierno nacional y provincial, a las instituciones y empresarios que, en muchos casos, se acercaron de manera voluntaria para participar y atender algún tipo de gasto”, indicó Bahl al remarcar: “El trabajar con el privado desde lo público es una impronta que generamos desde el primer día de la gestión y lo que nos está dejando los mejores resultados”.El Negro Aguirre y Jorge Fandermole tocarán a dúo durante la noche del domingo 5. “Compartiremos canciones relacionadas al río y sus problemáticas, nuestros paisajes y con mucho amor a nuestro lugar”, anticipó el pianista entrerriano aEl artista aseguró que su presentación será la primera sobre el escenario de la Fiesta Nacional del Mate. “No es que no me hayan convocado antes, pero lo que desarrollo implica espacios de intimidad. En cambio, en este formato con Fander, será una trama sencilla para poder expresar en espacios de más masividad”, explicó.La secretaria provincial de Cultura, Francisca D´Agostino, por su parte, ponderó que la de Paraná es una de las pocas fiestas de magnitud que es de carácter gratuito, “lo que se logra a través de la articulación son la secretaría de Cultura de Nación, el gobierno provincial y la municipal”. También resaltó “la voluntad de la gestión de Bahl para ampliar la Fiesta a través del Pre Mate y diferentes escenarios”.En tanto, el concejal David Cáceres dio cuenta ade su “orgullo” al ver el desarrollo de la Fiesta, desde sus inicios a la fecha. “En sus orígenes, el Centro comunitario Solidario, con un grupo de vecinos de la zona sur de la ciudad, generó una ONG con la finalidad de revalorizar nuestras raíces culturales y desarrollar un encuentro de amigos que hoy es la Fiesta Nacional del Mate”, repasó al agradecer a la gestión municipal por la convocatoria para ser parte de la organización del concurso de cebadores de mate.