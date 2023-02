Retiraron a personas en situación de calle que dormían en la Plaza 1º de Mayo

Personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná, en conjunto con efectivos de la Policía, realizaron un operativo en la Plaza Primero de Mayo de la capital entrerriana, donde desalojaron a unas 30 personas que dormían en diferentes lugares del central paseo público de la ciudad.Según manifestó el Director de Control Urbano apresente en el lugar “son directivas para que se retiren a todas las personas que duermen en la plaza”, dijo en breves declaraciones.Tras lo ocurrido, la ONG “Suma De Voluntades Paraná” que asiste diariamente a las personas en situación de calle de la ciudad, realizaron consideraciones sobre el operativo y se refirieron a la situación. “No los llevaron a ningún lado, todos terminaron desparramados por las zonas aledañas al centro; en un garaje, en la entrada de banco, en salud pública, entre otros huecos que encontraron y con la prohibición de pisar las plazas. El problema sigue, solo se corrió de lugar”, señalaron a través de las redes sociales.“Respecto a los refugios, vale la aclaración, que el municipio tiene uno solo con una capacidad aproximada de 32 camas y las personas en situación de calle son 154 en Paraná, según el último censo, estimamos que a la fecha esos números aumentaron. Es verdad, muchos no pueden sostener la habitabilidad, porque el problema no es la falta de techo. La situación de calle es la consecuencia y es necesario un abordaje integral”, consideraron desde la ONG.Además, opinaron que “la calle no es un lugar para vivir y en eso, todos estamos de acuerdo. Pero lo que sucedió, es una vulneración más a esta situación angustiante que se contradice con los principios humanitarios esenciales”, resaltaron.