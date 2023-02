Familias disfrutan del verano en el Balneario de Bajada Grande de Paraná

En el Balneario de Bajada Grande de Paraná se sigue disfrutando la temporada de verano a pleno. Si bien algunos días estuvieron nublados, desde que se colocó nuevamente el boyado, las altas temperaturas hacen que las familias se acerquen al lugar a disfrutar del río y su playa.En este sentido, una guardavida del balneario, manifestó que “desde que se habilitó el boyado la concurrencia ha sido mucho mayor que antes”, además sugirió que se tiene que tener en cuenta a la hora de acercarse al río: “el bollado es la medida de seguridad, no hay que pasarse de ahí. Siempre es necesario hidratarse, ponerse protector solar y evitar horarios de 14 a 16 donde la exposición del sol es mucho mayor”.Por su parte, Cristian, otro guardavida del lugar, explicó que también se puede pescar: “Se recomienda tirar las líneas lejos del boyado. No sale mucho, pero está permitida la pesca”.Jorge, un hombre que se encontraba en el lugar por pescar, indicó que “pesco en la zona donde bajan la lancha”, mientras que su esposa agregó: “Vivimos cerca y siempre venimos. No sacamos nunca nada, pero por lo menos lo intentamos y se disfruta del paisaje”.