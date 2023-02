Un bombero voluntario y su novia llegaron en autobomba para dar el “Sí, quiero”

Ni autos antiguos para movilizar a los novios, ni latas de gaseosas atadas al guardabarros para hacer ruido. Un bombero voluntario del cuartel de Paraná y su pareja llegaron al Registro Civil a bordo de una autobomba para dar el “Sí, quiero”, registróClaudia y Rubén arribaron al Registro Civil de Paraná en el autobomba y llamaron la atención de los vecinos de la zona que se sorprendieron ante el paso del móvil que los trasladó. Ella confesó que, al principio, no quería subir “por vergüenza”. Pero es una tradición entre los bomberos voluntarios el ceder ese enorme vehículo rojo como auto de casamiento, el que esta vez lució un gran enorme moño rosa.Claudia y Rubén hace un año que están juntos. “Ya teníamos decidido lo que queríamos para nuestras vidas”, sentenció el bombero que es voluntario “por vocación”. De hecho, para la ocasión vistió el uniforme de gala del cuartel de Bomberos Voluntarios de Paraná.“Ellos no tienen horario, a veces son las dos o las tres de la madrugada, los llaman por un incendio y tienen que salir. No tienen un respiro”, comentó la flamante esposa del bombero.“Cuando ella entró a mi vida, la cambió; y es una gran mujer, por eso la amo y tomé la decisión de casarme con ella”, sentenció el novio.