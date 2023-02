“Defenderemos nuestro edificio”, dijo el Sindicato de trabajadores del Correo

Paraná El Sindicato de Trabajadores del Correo rechaza traslado de la sede histórica

Sindicato de Trabajadores de Correo y Telecomunicaciones de Entre Ríos emitió un comunicado donde manifestaron su “preocupación” por el anuncio del Presidente Alberto Fernández sobre la utilización del edificio, de 25 de Mayo y Monte Caseros, para la Universidad Juan L Ortiz.Cabe recordar que el anuncio fue el lunes en Paraná en el marco de la entrega de viviendas del Procrear. El presidente Alberto Fernández anunció que la Universidad Nacional Juan L. Ortiz funcionaría en la sede del Correo Argentino de Paraná.En este sentido, el secretario general del sindicato de de Trabajadores de Correo y Telecomunicaciones, Rubén Mastrachio, mencionó aque los sorprendió mucho la noticia ya que no estábamos al tanto de esta situación: “No sabíamos nada de la información que dio el Presidente en los medios”.Asimismo, aclaró que “no estamos en contra de la creación de ninguna universidad o facultad, al contario, pero nos llamó la atención que no fuimos participes de esta noticia. La empresa no sabía tampoco, es realmente llamativo fue un baldazo de agua fría”.El secretario general, detalló que, tras el anuncio del Presidente, tuvieron muchísimas consultas de trabajadores y aseguró que defienden “la fuente de trabajo, que si bien no peligra; este es nuestro edificio que lo hemos ocupado durante años”.Además, expresó que “en el edificio funciona la gerencia de correo de Entre Ríos, oficina de carteros, admisión, salón de ventas y recursos humanos, no es una oficina más”.Al finalizar, señaló que “vamos a defender nuestro segundo hogar”