“El padre Rodríguez siempre estaba al servicio, desde la humildad y sencillez"

Este jueves 9 de febrero se conoció la noticia de que el cura Daniel Rodríguez falleció a la edad de 42 años. El religioso era delegado episcopal de la Pastoral de la Salud del Arzobispado de Paraná, y además capellán del hospital “San Martín”. Asimismo, estuvo en distintos templos, como la Parroquia de Oro Verde y la Capilla “Virgen del Divino Amor”.A su vez, Rodríguez fue ordenado sacerdote en 2010 por el fallecido arzobispo de Paraná Mario Luis Bautista Maulión. En marzo de 2022, el arzobispo Juan Alberto Puiggari lo designó delegado Pastoral de Salud, tarea que sumó a la capellanía del hospital “San Martín”, a cargo de la capilla Virgen de la Medalla Milagrosa, que funciona en el interior del nosocomio paranaense.En ese sentido,dialogó con el Padre Máximo: “La muerte de un ser querido es momento de dolor, pero como cristianos es la luz del misterio pascual de Cristo. Es una pérdida, pero desde la fe ganamos la vida eterna y él será ahora intercesor nuestro ante Dios, como fue sacerdote en la tierra. Su misión era ser mediador entre Dios y los hombres”, afirmó.“Nos cuesta aceptar esta realidad y más cuando se trata de un sacerdote muy joven y que fue bastante repentino, porque se descubrió su enfermedad y en menos de un mes partió a la casa del padre”, contó el sacerdote Máximo al recordar al cura Rodríguez.“Era capellán en el hospital y trabajábamos juntos en el nosocomio. Era una persona siempre disponible y sobre todo, muy alegre. Siempre estaba con la sonrisa que lo caracterizaba”, dijo y agregó que “tenía humildad y sencillez. Él no trataba de sobresalir, siempre estaba al servicio, desde la humildad y la sencillez y por eso, se ganó el corazón de muchas personas”, resaltó.“Muchas preguntaban por él en estos días por su salud y así partió a reunirse con nuestro Padre”, contó el padre Máximo en diálogo con Elonce y agregó que “él le decía a su familia que se estaba preparando para irse. Les decía que ya había cumplido su misión y me estoy por ir a la casa del Padre. Esa reflexión es hermosa, porque eso nos hace ver que la muerte no es el final”, declaró.Finalmente, aclaró sobre el velatorio: “Según la información que transcurrió desde el Arzobispado, su familia ha pedido que el velatorio y el entierro sea en su ciudad natal, La Paz”.