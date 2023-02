Anunciaron cronograma de entrega de kits para la carrera nocturna de Paraná

El próximo sábado 18 de febrero se llevará a cabo la 2° edición de la Carrera Nocturna Ciudad de Paraná, evento que contará con alrededor de 2 mil participantes en sus dos distancias, de 5 kilómetros y 10 kilómetros.



Quienes se inscribieron para ser parte de esta propuesta deportiva podrán retirar su kit un día antes del evento. Será el viernes 17 de febrero, de 18 a 22 horas en la Sala Mayo, ubicado en la zona del Puerto Nuevo.



Allí estarán ubicadas las mesas de verificación de inscripciones donde deberán presentar DNI y certificado médico de aptitud física.



En la Sala Mayo también habrá pantalla donde se proyectarán cortos visuales sobre salud deportiva y nutrición, además de stand comerciales y de emprendedores.



Ya el día de la carrera, se producirá la entrega de kits pero exclusivamente para atletas de otras localidades. Será a las 18 horas en el Anfiteatro Héctor Santángelo, en la zona de largada de la competencia.



Vale aclarar que durante ambas jornadas no se anotarán nuevos participantes debido a que ya está cerrada la inscripción. Cierre con música La Carrera Nocturna contará con la presencia del grupo 12 Monos, banda que estará a cargo del cierre del evento. El espectáculo será a las 23 horas, luego de la premiación de la carrera.



Además, habrá patio gastronómico para que tanto deportistas como acompañantes puedan disfrutar de una gran fiesta en la ciudad. Detalles de la carrera Las distancias a recorrer son de 10 km para corredores competitivos y de 5 km recreativa (trote y caminata). La largada será desde el Anfiteatro Héctor Santángelo, se transitarán distintas calles de la ciudad y lugares emblemáticos, para volver y llegar al Anfiteatro, en donde se llevará a cabo el acto de premiación y cierre.



Se premiará del 1º al 3º en la general de 10 km y del 1º al 3º en cada categoría de edad. Siendo los premios NO acumulativos (quien gana la general, no recibe premio en su categoría). Cabe destacar que los 5 km son participativos, no serán cronometrados y no tendrán premiación. Sin embargo, todos los participantes, de 10 km y 5 km, recibirán al arribar a la meta una medalla finisher del evento.