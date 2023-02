Monseñor Puiggari bendijo la ermita de Nuestra Señora de Schoenstatt

Monseñor Puiggari tomó posición sobre el Crimen de Fernando

Monseñor Juan Alberto Puiggari, bendijo este martes, la ermita en advocación a Nuestra Señora de Schoenstatt.La nueva ermita se encuentra en Predio de los Ángeles Custodios y será un lugar desino a la paz y al retiro.Al respecto, Monseñor Puiggari, se expresó a: “Es una cosa muy linda lo que ha pasado hoy, es el comienzo de un sueño. Hemos puesto la ermita de Schoenstatt, como lugar de adoración y de gracia, para la gente que pasa por acá”.“Además, empezamos a poner la piedra fundamental, de lo que va a ser la nueva casa de las hermanas”, dijo Puiggari.Por otro lado, respecto a cómo se encuentra el estado de salud del Padre Daniel Rodríguez, capellán del hospital San Martín , Monseñor Puiggari explicó que “las novedades no son buenas, sigue en un estado muy crítico”, y agregó que “él es un sacerdote muy entregado, supo poner su cuerpo durante la pandemia, siempre se lo voy a agradecer”.“Los invito a rezar para que Dios nos conceda la gracia de que él pueda recuperarse”, expresó Puiggari.Durante la misa de bendición a la ermita de Nuestra Señora de Schoenstatt, Monseñor Puiggari tomó posición sobre el caso que conmovió al país esta semana. El crimen de Fernando Báez Sosa y la condena a los ochos acusados de su muerte.“Me parece lamentable lo que paso, no hay explicación”, dijo Puiggari ay agregó: “Termina una etapa para la familia muy dolorosa; ahora como sociedad tenemos que reflexionar, porque sino es llorar hoy y mañana tener otro drama parecido”.“La responsabilidad de los padres en primer lugar y del Estado. Si queremos evitar situaciones futuras, tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, para que no pasen estas barbaridades que son condenables desde todo punto de vista”.“La alegría de los jóvenes no se tienen que evitar, pero hay que poner un cierto control respecto a las situaciones que se exponen estos por las noches. Los padres tienen que educar”, finalizó a Elonce Puiggari.