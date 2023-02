Levantaron el paro de colectivos: usuarios exigieron “soluciones definitivas”

Paraná Choferes levantan el paro y los colectivos vuelven a circular en Paraná

En horas de la tarde choferes de colectivo recibieron el pago de los salarios adeudados y levantaron el paro, confirmó Elonce.Tras levantarse el paro, los usuarios de Paraná y el área metropolitana, volvieron a utilizar el servicio y muchos a la salida de sus trabajos fueron hasta la parada a esperar el micro.En tanto, una joven señaló que “los remises son muy caros entonces no son opción, la única alternativa es el colectivo y debería funcionar correctamente”.“Estaba volviendo de mi trabajo caminando, desde calle Urquiza hasta calle Artigas, pero como me entere que se reanudó el servicio preferí esperar el cole”, expresó una mujer al resaltar que “los trabajadores no tenemos opción, la situación es crítica en cuanto a los servicios, es necesario que todo mejore”.