Conductor contó cómo fue impresionante choque y reveló el estado de los niños

Video: Así ocurrió el impresionante choque que dejó cinco heridos en Paraná

Policiales Cinco personas hospitalizadas tras impresionante choque en avenida de Paraná

, a metros de su intersección con Mihura, en Paraná. Se recordará que los pequeños iban a bordo deComo consecuencia del violento impacto, el conductor de la utilitaria, los hijos de éste, su hermano y un amigo suyo debieron ser hospitalizados.pudo saber queel segundo en mención, otro menor de edad, también registró golpes en el rostro; y el tercero sufrió la quebradura en su nariz, pero este martes iba a ser dado de alta.. “Podría haber sido peor, pero gracias a Dios solo tuve algunos raspones, un corte en la frente y la mejilla, y un dolor en la pierna”, comentó.En relación al estado de salud de sus hijos, mencionó que iban a ser sometidos a una resonancia. “Gracias a Dios no tienen lesiones graves, mi hermano se encuentra bien y a mi amigo le darán de alta porque solo tuvo un problema en la nariz. Gracias a Dios todos estamos con vida”, valoró., agradeció las muestras de apoyo tras el accidente. “Haya habido culpables o no, están todos bien, con vida, y fundamentalmente,”, remarcó.Respecto a las circunstancias del siniestro, mencionó que estaba en su casa arreglando el piso de una camioneta, con la amoladora encendida. “Cuando salí, vi la camioneta arriba de la vereda de enfrente, metida en la agencia de quiniela. Él (por su hijo) salió para irse a Viale y, o se abrió demasiado o no sé qué maniobra quiso hacer, y se encuentra con la camioneta”, comentó y remarcó: “Agrademos a Dios que estamos en pie y vamos a seguir porque los fierros se arreglan”.En la oportunidad, González (p) reconoció que estuvo mal en haber increpado al conductor de la camioneta. “Le pregunté `qué haces hermano si matás una familia´, y él me dijo que iba a cargar combustible. Se me salieron las chavetas y me saqué, después le quise pedir disculpas”, recordó.Los músicos aseguraron que ellostiempo atrás en el mismo lugar donde anoche protagonizaron un accidente. De hecho, comentaron que, hace poco, un utilitario Peugeot Partner “pasó por encima” al vehículo Ford Galaxy que la familia utiliza para trasladarse y hacer mandados. “Por poco no nos agarró bajando del auto”, aseguró Gabriel al remarcar que“La velocidad a la que transitan es increíble y lo vemos todos los días”, comentó y refirió que, después del accidente, “los autos pasaban a 120km/h”.“Gracias a Dios no tenemos que lamentar ningún hecho porque estaban mis hijos y mi hermano. Estamos todos bien”, remarcó y el temor al pensar en lo peor le impidió seguir con sus palabras.Finalmente, padre e hijo bregaron por encontrar una solución a las altas velocidades a las que transitan los automovilistas. Asimismo, descartaron el iniciar acciones legales contra el conductor de la camioneta que causó el accidente.