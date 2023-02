Lischet por paro de colectivos: “Es responsabilidad de Estado, no de la empresa”

“Esperamos que Provincia transfiera algún tipo de fondos, que es la responsabilidad de asegurar los servicios, e inmediatamente transferiremos el mismo monto que se nos transfiera a todo el personal”, comunicó aMarcelo Lischet, gerente de Buses Paraná -la empresa que tiene a su cargo la concesión del servicio de colectivos en la capital entrerriana y su área metropolitana-.En ese sentido, el responsable de la empresa de transporte se desligó del conflicto salarial con los colectiveros. “Esperábamos que ayer estuviera solucionado, pero a las cuestiones burocráticas no las manejamos desde la empresa; es todo un problema del gobierno provincial y las mismas autoridades municipales”, indicó.“Son responsabilidades de los Estados, no de la empresa, porque nosotros prestamos un servicio con los ingresos que tenemos; priorizamos el pago de los salarios y poder echarle combustible a las unidades”, remarcó y reprochó que se culpe a Buses Paraná de no querer prestar el servicio. Para Lischet “hay que sincerar los costos, como lo están haciendo con la luz y el gas”. “Por qué tiene que ser el transporte sobre el que no se dice con claridad qué es lo que pasa”, se preguntó.Consultado entonces al gerente de Buses Paraná cuánto debería valer el boleto de colectivos urbanos, éste explicó que “si no estarían los subsidios, al costo kilómetro, que es de 450 pesos por unidad, hay que dividirlo por la cantidad de pasajeros; además de contemplar las bonificaciones que se hacen”.“En Santa Fe aumentó a 99 pesos el precio del boleto de colectivos urbanos, y las empresas lo cobran; pero en Paraná sale 94 pesos y a nuestro bolsillo, con subsidio y todo, nos llegan 60 pesos porque hay demasiadas bonificaciones”, se quejó.Asimismo, Lischet anticipó que “será muy difícil prever si el 1º de marzo estará lista la flota completa para cuando comiencen las clases”. “No podemos mantener las unidades si no tenemos ingresos y si bien hay menos unidades en la calle, pero al salario hay que pagárselo a todo el personal”, argumentó.