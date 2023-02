La Mancha de Rolando se presentará en Música en el Anfiteatro en Paraná

Testimonio de la gente

, una de las bandas de rock más importantes de Argentina. Será un evento que tendrá entrada libre y gratuita.También se presentará esta noche Caimán, que es un trío de la ciudad de Paraná que nace en el mes de marzo del 2019. Está conformado por Alejandro Emili en guitarra y voz, Víctor Volonté en bajo y voces y Beltrán Ibarrola con la batería.Amatistas es una banda de la costa del Uruguay formada en 2019. Su género musical es el pop-rock y su repertorio está integrado por canciones personales, que refieren a paisajes propios del temperamento del lugar, al ser humano mujer y al sentirse instalados en lo musical. Grabaron canciones en vivo para el programa Música para compartir de la Universidad Nacional de Entre Ríos.Con un gran marco de público, Elonce pudo ver a mucha gente en los escalones del Anfiteatro a la espera del inicio de la velada.La titular de la Casa de la Cultura, Carina Netto, expresó su felicidad por ver un gran marco de público presente: “El tiempo nos acompañó y llegamos al Anfiteatro con una propuesta tan hermosa”.Una persona que se encontraba sentado junto a su pareja indicó que “es hermoso” el espectáculo y afirmó que “siempre viene”. A su vez, confirmó: “Venimos por La Mancha de Rolando”. Su pareja, en cambio, prefirió decir que le gusta “conocer las propuestas nuevas” que se presentan esta noche.Una mujer que estaba sentada unos escalones más arriba y se encontraba abanicándose, destacó: “Me encanta el rock”. Aunque adelantó que ya tiene su preferido a la banda reconocida a nivel nacional.Amatistas comenzó el show esta noche con algunos de sus canciones más conocidas que los llevó a recorrer gran parte de la provincia de Entre Ríos.“Una nueva roche de rock aquí en el anfiteatro repleto. Está dentro del programa Activá Verano, es de acceso libre y gratuito, está arriba el patio gastronómico y la gente puede venir y disfrutar”, inició en su relato el intendente de Paraná.“Hay muchísimos turistas en la ciudad de Paraná, pero lo hacemos fundamentalmente por los paranaenses”. Al mismo tiempo, defendió la cultura “como un derecho, pero también como una industria”. En ese sentido, destacó que cada noche viene un artista local, uno provincial y otro nacional.“Mucho movimiento, siempre el verano ha sido complicado en años anteriores para Paraná, pero ha habido un plan estratégico. Se ha preparado especialmente la ciudad”, acotó el jefe municipal. Al mismo tiempo, valoró que ahora la capital provincial será la que atrae al público en vez de irse a otros sectores de la provincia.José Claret, en cambio, agradeció el trabajo municipal: “Hay que entender que esto lo hacemos con el equipo de la Municipalidad de Paraná”. Además, confirmó que esto no se haría de no ser “por los servicios que están cubiertos y si las obras no estarían en marcha”.