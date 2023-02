Hubo disturbios en un supermercado entre dos hombres y dos mujeres

Sucedió un nuevo episodio violento en la ciudad de Paraná en donde dos parejas protagonizaron una gresca en cercanías de un supermercado ubicado en Avenida Ramírez, a metros de calle Colón.



Según datos consignados a Elonce, una mujer que se encontraba en una heladería con su pareja observó a su ex marido con su actual novia embarazada. La escena violenta comenzó con un intento de agresión por parte de la ex mujer hacia la otra.



Allí intervino el sujeto que le propinó un golpe de puño en la cara a su ex pareja y la dejó inconsciente por unos minutos. Asimismo, el novio de la agredida inició una pelea que derivó en la intervención de efectivos de la Comisaría Octava.



Al momento de arribar la policía, el agresor se encontraba refugiado dentro del supermercado y habían comenzado a arribar varias personas, pertenecientes al barrio Maccarone, que buscaban venganza. En ese instante, efectivos armaron un cordón para evitar accidentes mayores sobre el local comercial.



Tras entrevistarse con una cajera del supermercado, la policía detuvo al agresor y se lo llevó en el móvil policial. Según supo Elonce, había salido ayer de la Comisaría Octava por otro ilícito. (Elonce)