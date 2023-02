Realizan una feria americana a beneficio de animales rescatados

Las organizaciones Amor por los animales Paraná y Sobrevivientes Paraná, están realizando una feria americana para recaudar fondos con el fin de poder seguir ayudando a mas anímeles rescatados y costear los gastos de veterinaria.Al respecto, Silvina Villarroel, referente de Amor por los animales Paraná, expresó a: “Estamos en una jornada de feria americana donde vamos a encontrar, artículos para el hogar, accesorios, ropa nueva y usada, calzado, y un montón de artículos más”, y agregó que “con lo recaudado podemos seguir ayudando a más animales rescatados”.En la feria “podes encontrar ropa para niños, hombres y mujeres de todos los talles, accesorios nuevos que fueron donados por un negocio, peluches, juguetes, calzados. Los costos van de $50 a $500”.El evento se realiza en calle Salta 141, salón Obras Sanitarias. Será este sábado de 11 a 22 y el domingo de 15 a 21.Respecto al trabajo que estas organizaciones hacen, Villarroel manifestó que “Actualmente hay 40 rescatados, que están en tránsito sin adopción y las deudas veterinarias están subiendo a los 400 mil pesos”.“A cada animal que se rescata, se le hace el control médico; hay algunos que están sanos y otros que necesitan operaciones y eso influye días de internación, medicación, alimento, etc”, explicó la referente.En cuanto, al elevado número de animales abandonados Villarroel aseguró que se debe a la poca conciencia de castración “lamentablemente hay mucho abandono, entonces al no haber castración, cada vez tenemos más animales sueltos. Hay que concientizar a la gente sobre la castración, no abandonar ni tampoco maltratar”.“Somos muchas personas las que rescatamos en la ciudad, aquellos que no puedan afrontar la responsabilidad de tener el animal en su casa, puede contactarse con alguna de las diferentes organizaciones y encontrar una solución en conjunto”, finalizó a Elonce Villarroel.