Pre Mate en Paraná: Más de 20 artistas audicionan en el rubro música

Se desarrolla en Paraná una nueva instancia de audiciones del Pre Mate. Las actividades se desarrollaron este jueves en el Teatro 3 de Febrero, con el rubro baile, y continúan este viernes con la música.Más de 20 personas, entre grupos, dúos y solistas, se presentan en esta oportunidad.Cabe recordar que ya se hicieron audiciones en Federal, Villaguay y Concepción del Uruguay. Luego de Paraná, la última instancia, previa a la final, se desarrollará en Victoria.Quienes resulten ganadores en las instancias de Pre Mate compiten luego en una final que se realizará en Paraná. Los ganadores de cada rubro se presentarán en el escenario de la Fiesta Nacional del Mate, a desarrollarse el 4 y 5 de marzo en la capital entrerriana.El intendente Adán Bahl, explicó aque "estamos muy contentos con el Pre Mate, sentimos como una responsabilidad de que esta fiesta se abra a toda la provincia. Es un evento con visita federal. La semana que viene estaremos en Victoria, siempre buscamos músicos de la región".Destacó "el talento que tenemos, a los jurados les va a costar mucho elegir a los ganadores. Queremos que los artistas puedan vivir de su talento y por eso le ponemos tanta energía las actividades, a los fines de semana, les damos el lugar"."Para la Fiesta del Mate tenemos una cartelera increíble, es una de las pocas fiestas en todo el país que es totalmente gratuita. Agradezco al gobierno provincial y nacional que nos están acompañando para solventar la fiesta", agregó.Adelantó que "dentro del programa Activá Verano habrá actividades todos los fines de semana. Tenemos afluencia permanente todos los fines de semana, eso activa la gastronomía, la hotelería pero al turista hay que ofrecerle actividades. Se activan los emprendedores, se generan puestos de trabajo y la gente disfruta".Informó que la próxima semana darán a conocer la cartelera artística completa de la Fiesta Nacional del Mate. "Va a haber lindas sorpresas, artistas muy esperados pero también artistas de muy buena calidad de Paraná y otros puntos de la provincia. Hay que apoyarlos y venir a disfrutarlos. Va a haber también mucha oferta gastronómica, la participación de los clubes que podrán vender sus productos. Es una fiesta de todos los paranaenses", dijo.Sofía Drei fue una de las artistas que se presentó este viernes. En diálogo con, comentó que “preparamos Río rebelde, un chamamé. También El cosechero, de Ramón Ayala”.“Lo que más me gusta de esto es que se conocen muchos músicos. Está buenísimo para darnos a conocer”, remarcó.Tito Pérez, uno de los payadores que se presentó, comentó que “soy de La Paz pero vivo hace muchos años en Paraná. Soy cantor criollo. Es la primera vez que me presento en este certamen”.“Lo importante es participar, estuve un poco nervioso, pero no cometí grandes errores. Agradezco la oportunidad de poder participar”, agregó.