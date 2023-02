Buscan a Mariano Hernán Piffiguer, quien se ausentó de su hogar, ubicado en zona del ex hipódromo de Paraná este jueves por la tarde. Hasta el momento su familia no logra comunicarse con él.Según se informó a, se fue en su bicicleta y no llevaba casco. “Estaba pasando por una situación de mucho estrés por causa judicial de tenencia de la hija”, explicaron.Al momento de ausentarse vestía remera negra, bermuda marrón, alpargatas azules, mochila negra con líneas verdes.Piden aportar datos a la comisaría más cercana.