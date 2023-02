Una mujer, que es insulinodependiente, extravió su cartera con documentación personal, recetas médicas y el aparato con el que se mide el nivel de insulina. El hecho ocurrió este miércoles por la mañana durante el trayecto en el que viajó en los colectivos urbanos de las líneas 1 y 7.



A través de Elonce, Flavia imploró por ayuda para localizar el glucómetro o conseguir otro. “Vivo descompuesta y trato de controlarme, pero la insulina ya no me hace efecto”, contó.



En la ocasión, también solicitó donaciones de alimentos no perecederos y una cocina “porque vivimos del cirujeo, mangueamos y juntamos aluminio”. Asimismo, demandó “un tensiómetro para controlarse la presión”.



Los interesados en colaborar con Flavia pueden comunicarse al 3434571299. (Elonce)