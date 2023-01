Se realizó el primer pentatlón en Paraná: hubo competidores de todas las edades

Se realizó en la tarde de este martes, un pentatlón, el evento deportivo integrado por cinco disciplinas, en este caso fueron ciclismo, sup, canotaje, correr sobre la arena y atletismo. Las actividades se realizaron en el Thompson y estuvo coordinado por la municipalidad de Paraná.Al respecto, Carolina Berchín, Subsecretaria de Deportes Social, expresó a: “este evento se enmarca dentro de las actividades de verano que brinda la municipalidad”, y agregó “van a participar la escuela de duatlón, que hacen atletismo y ciclismo, más las actividades de canotaje y sup, y correr en la arena”.“El circuito se hace todo dentro del Thompson y surgió a partir de querer integrar todas las disciplinas que conforman las diferentes escuelas municipales y hacer una competencia entre todos”.En el encuentro deportivo, participaron deportistas de todas las edad y gente invitada de diferentes clubes. “Se hicieron diez equipos, ya que dependíamos de las tablas de sup y los botes de canotaje”, dijo Berchín.“Agradecemos la buena onda de los atletas de alto rendimiento que integran a los adolescentes y los suman a sus equipos”.