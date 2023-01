Thiago es un adolescente, de Paraná, que padece linfagioma desde que es muy pequeño. Se trata de una malformación congénita del sistema linfático que afecta a la piel y al tejido subcutáneo. Se caracterizan por aparecer en la infancia a modo de grandes masas a nivel de partes blandas y en el caso de Thiago es inoperable. Para poder sobrellavar la enfermedad, el joven necesita realizar terapia en una piscina y evitar golpearse.“Comprar una piscina era muy costoso al igual que mandarlo a un club, entonces decimos hacerle una para que él pueda realizar sus terapias”, dijo su padre, Diego, a Elonce al resaltar que “con esfuerzo y dedicación tofo se consigue”.En este sentido, detalló que construyeron la piscina con ladrillos, hierros y otras cosas en desuso que fueron adquiriendo: “Era todo reciclado, no gastamos más de 60.000 pesos”, expresó al tiempo que agregó que demoraron unos dos meses y medio en terminarla.Además, agregó que “es una pileta tematizada de la bandera argentina porque estábamos eufóricos por el mundial”.“Fue un trabajo arduo, pero como lo hicimos con felicidad no nos costó, deseamos hacer esto para mi nieto que lo necesita”, dijo el abuelo.En tanto su mamá contó que “Thiago requiere de hacer natación, entonces queremos que este todo el tiempo que pueda. Él tiene un problema desde bebé y no puede ser operado entonces hay que ayudarlo con los tratamientos posibles”.