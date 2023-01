Este jueves comienza la Novena patronal de Nuestra señora de Lourdes

Este jueves 2 comenzará la Novena patronal de la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, con actividades durante toda la semana y con cuatro misas que habrá el sábado 11 de febrero, más la tradicional caravana que se va a realizar por las calles del barrio.Al respecto, referentes de la capilla, dieron detalles a: “comenzamos el jueves a las 7 am, rezando el rosario de la Aurora, a las 19 hay bendición de velas, 19:30 rosario en la gruta y a las 20 la misa todos los días”, expresó Raquel.Ademas, agregó que el día 10, “hay sepultura de cenizas. El 11 es la fiesta patronal, y hay misa a las 7 am, a las 10 para los enfermos, a las 18 por los difuntos y luego de esa misa se hace una bendición de placas; finalmente a las 20 es la última misa y a las 21 se hace a caravana por las calles del barrio con la imagen de la virgen”.Por su parte, Gabriela, otra referente, indicó: “En el barrio, los vecinos la quieren mucho a la virgen de Lurdes, siempre que el piden ayuda, encuentran en ella, ser reconfortados”, y agregó “como la caravana va a pasar por las calles del barrio, le pedimos a todos los vecinos, que quieran agasajar a la virgen en su día, que decoren los frentes de su casa. Sugerimos el color celeste, que es el manto de la virgen, o con flores. Que cada vecino pueda expresar su devoción de alguna manera”.“También invitamos a los vecinos, a que salgan de sus casas a saludar a la virgen, puede ser con una flor o con un pañuelo”.En este sentido, Claudia: “Estoy muy orgullosa por la comunidad de Lourdes. Y desde la capilla nos sentimos muy reconfortados. Pedimos a los vecinos que participen, no solo los de la zona, sino toda la comunidad de Paraná”.