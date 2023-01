Vacunación contra Covid-19: “Para estar protegido hay que tener todas las dosis”

Se desarrollaba hasta las 12 una nueva jornada libre de vacunación contra el Covid-19, este lunes en el complejo educativo Escuela Hogar de Paraná; en la oportunidad, se aplicaban dosis de Moderna a personas mayores de 18 años que hayan cumplido cuatro meses o más de la última dosis aplicada.“La vacuna contra el Covid-19 es como todas las dosis del calendario de vacunación, previene una enfermedad y obviamente que el estar vacunado no implica que no nos vamos a enfermar, pero si evita que nos enfermemos en forma grave, al igual que cualquier otra enfermedad que puede ser prevenible a través de las vacunas”, explicó ala coordinadora del programa provincial de Agentes Sanitarios, Olga Castañeda.Y agregó: “Es sumamente importante que las personas se vacunen porque todavía hay quienes no tienen ni la primera dosis; a ellos les explicamos que la vacuna no solo es para protegernos a nosotros mismos sino también a quienes nos rodean”.En la oportunidad, Castañeda anticipó que el operativo de vacunación contra el Covid-19 se replicará el jueves en Escuela Hogar, de 8 a 12; y el miércoles habrá otra jornada, por la tarde noche, en Parque Gazzano.De hecho, comentó que el sábado hubo jornadas de vacunación en Lomas del Mirador I y en Capibá, a pedido de las vecinales; y también se realizaron vacunaciones a domicilio de personas que no se pueden movilizar.“Las personas se asustan cuando hay varios casos de coronavirus y todos se apuran para vacunarse, pero cuando bajan los contagios, se relajan; pero no hay que relajarse, hay que vacunarse y completar los esquemas porque para estar bien protegido se tienen que tener todas las dosis”, remarcó la agente sanitario al comentar que “los refuerzos son cada cuatro meses”.En la ocasión, la coordinadora repasó que “las reacciones a cada vacuna dependen de cada organismo”. “La vacuna te puede molestar en el lugar donde se hizo la aplicación, para lo que recomendamos paños de agua; y si se tiene fiebre o dolor, tomar paracetamol, pero si los síntomas persisten, acudir al médico”.