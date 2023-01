Adolescente se aferró a la vida y venció el cáncer: “Comienza una nueva etapa”

Jerónimo Orallo es un joven de 15 años que se ferró a la vida, le dio batalla al cáncer y este jueves realizó su última sesión de quimioterapia.En declaraciones a, el adolescente rememoró que fue diagnosticado con cáncer hace meses cuando en un momento repentino bajó mucho de peso , tenía tos y vómitos continuos, y tras diversos estudios le diagnosticaron cáncer en el sistema linfático. “Fue duro saberlo, porque tenes una vida común y te llega toda esta información de golpe”, reflexionó“Fueron seis meses largos que parecía que no se pasaban más”, expresó el joven al resaltar que “cuando me dijeron que la tenía había terminado con las sesiones fue un alivio enorme, ahora comienza otra etapa en mi vida.”En tanto su madre contó que “la noticia fue muy dura, recorrimos muchos lugares hasta que se arribó al diagnóstico concreto”. Además, destacó que “somos una familia muy unida y lo acompañamos en todo lo que pudimos a Jero. El es un chico feliz con mucha energía y queríamos que no se apague”.