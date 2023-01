Se desarrolló una jornada abierta de vacunación en el Hospital de la Baxada de Paraná. Allí, aplicaron primeras, segundas, terceras dosis y refuerzos contra la enfermedad. Elonce dialogó con los inoculados y un hombre resaltó la importancia de la vacunación, tras una larga recuperación de la enfermedad.Un hombre que padeció covid y requirió internación, señaló que “la vacuna es lo que nos protege el covid fue duro, luego de la enfermedad tarde seis meses en recuperarme. Hay que cuidarnos por nosotros mismos y por los demás; la gente no debe tener miedo, hay que prevenir”,“Todo el mundo debería vacunarse, es una cuestión de respeto hacia la otra persona, ya que si no tenemos las dosis”, sostuvo un joven.En tanto, una mujer detalló que “no me pude vacunar, tuve covid y me dijeron que debo esperar cuatro meses”. Además, expresó que padeció dos veces la enfermedad y la última vez “fue leve, debe ser gracias a las vacunas”.“Vengo por prevención, la evidencia que la vacuna hace bien está y hay que aprovecharla”, comunicó otra mujer.