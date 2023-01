Día del Pescador: un oficio “donde todos los días se aprende algo nuevo”

El 26 de enero se celebra el Día Mundial del Pescador, como un homenaje a todas las personas que hacen de la pesca un modo de subsistencia, como así también a los aficionados y a los pequeños pescadores que lo hacen por hobbie.Uno de los barrios más emblemáticos de Paraná, en cuanto a la pesca, es Bajada Grande, donde generaciones de familias se han dedicado a este rubro y el conocimiento se transmite de generación en generación.Elonce dialogó con un pescador, Gustavo, que hace 40 años que utiliza la pesca como modo de subsistencia. “Pesqué casi toda mi vida, me crié en Bajada Grande y de chico aprendí el oficio, es sacrificado, pero es lo mío, todos los días se aprende algo nuevo”, valoró el hombre,“Siempre me gustó pescar y si bien a veces me tocó trabajar de otra cosa, primero elijo el río”, dijo el pescador al asegurar que cuando baja el río se corta la pesca; ahora lentamente va repuntando”.En tanto, otro pescador, con unos 12 años de experiencia, señaló que “es una técnica todo esto, hay que saber los horarios para pescar, como hacer las cosas y demás”. Además, señaló que “todos los días aprendes algo nuevo, en este momento sale solo patí”.“En este trabajo tenemos muchas historias como peleas en el agua, capturar peces grandes y miles de buenos momentos”, cerró.