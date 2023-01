Se desarrolló una jornada de vacunación en el complejo Escuela Hogar de Paraná. Allí aplicaron primeras, segundas, terceras dosis y además refuerzos. Elonce dialogó con los paranaenses que aguardaban recibir la dosis.“Me apliqué el segundo refuerzo y nunca padecí coronavirus, es hay que seguir con los cuidados y no aflojarle”, dijo una vecina de la ciudad a Elonce al detallar que sus hijos tienen solo dos o tres vacunas contra la enfermedad.“Salgo seguido, pero trato de cuidarme y no dejar de hacer mi vida”, mencionó.En tanto, otro hombre que se iba a aplicar la vacuna señaló que “con todas tuve síntomas, pero es parte del proceso”.“Cumplo rigorosamente con las vacunas porque considero que es la clave para no padecer, de manera grave, la enfermedad”, expresó una mujer.Por su parte, un joven contó que se aplicaba la vacuna porque viajará en unos días.